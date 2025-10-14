Membru al Academiei Române contestă decizia Universității din Galați

Profesorul universitar Eugen Rusu, membru corespondent al Academiei Române, a pierdut în această toamnă atât calitatea de profesor titular, cât și funcția de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Asta după înainte de începerea anului universitar, Consiliul de Administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați a decis încetarea contractului de muncă pentru 36 de cadre didactice universitare care au depășit vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Potrivit calculelor, măsura va genera economii de aproximativ 10 milioane de lei.

El a contestat în instanță decizia privind revocarea din funcție, considerând-o ilegală.

„Revocarea mandatului de director CSUD, în alte condiţii decât cele reglementate de lege, reprezintă un abuz sancţionabil sub aspect penal”, a transmis profesorul într-un mesaj către Senatul universității.

„Sunt singurul cadru didactic care a intrat în Academia Română”

Într-o discuție cu redacția Viața liberă, prof. Rusu a explicat motivele pentru care a decis să acționeze universitatea în instanță și a vorbit despre contribuțiile sale la prestigiul instituției.

„În aproape 80 de ani de istorie a instituţiei, sunt singurul cadru didactic care a intrat în Academia Română”, spune acesta.

Profesorul amintește că a colaborat cu instituții internaționale de prestigiu: „Am lucrat la NATO, în 2005, fiind primul român care a făcut asta, la Centrul de Cercetări Subacvatice, am lucrat la ONU și am avut contract cu ONU pentru Anuarul Ocean Assessment”.

El adaugă că, în ultimii ani, a fost implicat în proiecte științifice majore: „Am coordonat proiecte cu doctoranzii de peste 11 milioane de lei și am avut proiecte de cercetare proprii de circa două milioane de lei”.

Profesorul afirmă că decizia universității este „imorală, dar legală” în ceea ce privește încetarea contractului de titular, însă „ilegală” în privința revocării din funcția de director CSUD.

„Sunt singurul care reprezintă Universitatea în Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)”, subliniază el.

El consideră că măsura transmite un semnal negativ pentru întreaga comunitate academică:

„Semnalul e clar: nu are rost să mai faci nimic, când te apropii de vârsta de pensionare, că oricum te dă afară. Este un semnal foarte prost ceea ce s-a întâmplat!”.

„A fost decapitată cercetarea”

Profesorul Rusu susține că decizia universității afectează grav cercetarea științifică și școala doctorală din Galați.

„A fost decapitată cercetarea şi trasă înapoi cu ani buni. A fost decapitată şcoala doctorală, unde de zece zile nu semnează nimeni, fiindcă se analizează petiţia mea”.

El mai arată că, în alte universități mari, cadrele academice de elită sunt menținute în activitate după vârsta de pensionare: „În toate universităţile, membrii academiilor sunt ţinuţi măcar până la 70 de ani. Or ei m-au dat afară pe mine, dar şi pe Cătălin Fetecău şi pe Lorena Deleanu, care sunt membri ASTR”.

„Am înţeles că-şi doreşte postul acesta o doamnă din USR”

Profesorul spune că nu este membru de partid, dar bănuiește că în spatele deciziei ar putea exista o motivație politică.

„Nu ştiu dacă a fost epurare politică, la mine, că eu nu sunt membru de partid. Eu sunt convins că alta era situaţia, dacă eram. Că m-au dat afară ca titular este imoral, dar este legal. Că vor să mă dea afară de la şcoala doctorală este ilegal”, a precizat Eugen Rusu.

„Am înţeles că-şi doreşte postul acesta o doamnă din USR. Acum, că am făcut eu scandal că e epurare politică, au propus interimar o colegă… Dar bănuiesc că se urmăreşte asta. Se dă concurs şi se face metodologia şi câştigă cine se încadrează”.

Contactată de redacția Viața liberă, conducerea Universității „Dunărea de Jos” a refuzat să comenteze situația, precizând că va aștepta decizia instanței.

