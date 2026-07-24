Schimbări vizibile de la o săptămână la alta la viaductul de la Cleja

Viaductul de la Cleja este situat în județul Bacău, în dreptul localității Cleja, pe lotul 3 (Răcăciuni – Bacău) al autostrăzii A7, în jurul kilometrului 83. El este un considerat punctul critic pentru finalizarea sectorului dintre Adjud și Bacău. Din punct de vedere tehnic, acesta este un viaduct masiv de 1.215 metri lungime, fiind format din 33 de deschideri.

Pe contul de YouTube „Răducu P Drum”, cunoscut în comunitatea pasionaților de infrastructură rutieră și feroviară, a fost publicat un videoclip care arată cum avansează lucrările la viaductul de la Cleja, de la o săptămână la alta. Mai exact din 14 iulie și până la data de 23 iulie, când a fost realizată ultima filmare. În cele 9 zile se observă un progres remarcabil.

De ce au fost lucrările extrem de dificile pe acest viaduct

Complexitatea tehnică a acestui obiectiv derivă din condițiile din teren și din suprapunerea mai multor elemente de infrastructură într-un singur punct.

Traseul autostrăzii traversează o zonă mlăștinoasă și lunca râului Cleja. Fundarea unei structuri gigantice pe un sol moale a necesitat foraje la mare adâncime, soluții tehnice speciale de consolidare și stâlpi de susținere foarte înalți, unii depășind 20 de metri înălțime.

De asemenea, viaductul trebuie să treacă simultan peste râul Cleja și peste Magistrala 500 de Cale Ferată, una dintre cele mai circulate artere feroviare din țară. Lucrările de montare a grinzilor grele peste liniile de tren au impus restricții severe și măsuri speciale de siguranță pentru a nu da peste cap traficul feroviar.

În zonă a fost necesară și relocarea unei linii electrice de înaltă tensiune de 200 kV. Fără mutarea acestor cabluri de energie, funcționarea macaralelor de mare tonaj necesare pentru ridicarea grinzilor de beton ar fi fost imposibilă.

Lungimea sa de peste 1,2 kilometri a impus un volum uriaș de materiale (sute de metri cubi de beton turnați zilnic, zeci de grinzi de mari dimensiuni nr.) și o mobilizare excepțională de forțe, cu sute de muncitori și numeroase macarale de mare capacitate lucrând simultan.

„Punctul cel mai fierbinte al șantierului”

Și secretarul de stat Irinel Scrioșteanu a oferit recent detalii, într-un clip video postat pe 22 iulie, pe Facebook, despre stadiul lucrărilor la viaductul peste râul Cleja, pe care îl consideră „punctul cel mai fierbinte al șantierului”.

„Cel mai fierbinte punct pe care îl avem cel puțin pe Autostrada Moldovei. Este vorba de cea mai mare structură pe care o construim acum, un pod viaduc de aproximativ 1,2 km. (…) Sute de muncitori și 15 macarale care lucrează acum pentru a se monta ultimele grinzi. (…) Este un pod viaduct care supratraversează Magistrala 500 Cale Ferată (CF) și râul Cleja”, a precizat secretarul de stat.

Întregul tronson Adjud-Bacău are o lungime totală de aproximativ 46 km, fiind alcătuit din: lotul 2 Adjud – Răcăciuni (24,5 km) și lotul 3 Răcăciuni – Bacău (21,5 km). Lucrările pe acest segment sunt realizate de constructorul român UMB.

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