Inaugurată anul trecut într-una dintre cele mai seculare societăți din Europa, Mănăstirea Ortodoxă Kirikla este prima mănăstire pe care Biserica Ortodoxă Apostolică a Estoniei a înființat-o în ultimele decenii.

De la prăbușirea Uniunii Sovietice, biserica a coexistat alături de o biserică ortodoxă separată, afiliată Patriarhiei Moscovei, care are un număr mai mare de membri în țara baltică. Chiar și așa, Biserica Ortodoxă Apostolică a Estoniei a căutat de mult timp să-și reconstruiască propria comunitate monahală masculină în limitele propriilor granițe.

Episcopul Damaskinos, un stareț în vârstă de 41 de ani, și colegul său Paisios sunt primii călugări care locuiesc, lucrează și se roagă la ferma noii mănăstiri, situată la aproximativ 40 de kilometri de capitala Tallinn.

Călugărul Paisios lucrează în grădina mănăstirii împreună cu tineri voluntari Foto: Profimedia
Călugărul Paisios lucrează în grădina mănăstirii împreună cu tineri voluntari Foto: Profimedia

Deși rețeaua Bisericii Ortodoxe Apostolice a Estoniei numără în prezent peste 60 de biserici, precum și o mănăstire, ultimii călugări ortodocși au trăit în Estonia în urmă cu mai bine de 80 de ani, în perioada de independență dintre cele două războaie mondiale.

Odată cu mult așteptata revenire a unei mănăstiri, rugăciunile zilnice ale lui Damaskinos și Paisios depășesc limitele țărilor baltice.

„Semnificația mănăstirii este, de asemenea, globală, în sensul că ne rugăm pentru întreaga lume”, spune episcopul.

Viața monahală atrage tinerii

Purtând o pălărie de paie cu boruri largi și o sutană neagră, Damaskinos îngrijește un strat de flori din grădina din afara fermei după slujbă, în timp ce Paisios, în vârstă de 31 de ani, lucrează în câmpul de cartofi cu tineri voluntari care au venit să-i ajute pe călugări în această vară.

Există puțin timp liber în mănăstire, deoarece munca alternează cu slujbe, rugăciuni și discuții spirituale. Protejați de mediul stresant de afară, călugării spun că se simt odihniți în pofida rutinei. Stilul lor de viață îi atrage pe tinerii vizitatori ai mănăstirii, se felicită Paisios.

O țară cu aproximativ 1,3 milioane de locuitori, Estonia are o societate foarte seculară. Cu toate acestea, Priit Rohtmets, profesor asociat de istorie bisericească la Universitatea din Tartu, vede primele semne de interes crescând pentru religie în rândul tinerilor estonieni, crescuți fără prejudecățile antireligioase cultivate în epoca sovietică, când religia era stigmatizată și majoritatea mănăstirilor erau închise.

„Nu au nicio experiență negativă cu religia, nu au nicio experiență cu religia. Acest lucru, desigur, oferă o șansă comunităților religioase”, spune Priit Rohtmets.

Fericirea în religie și rutină

Când o persoană vrea să devină călugăr, trebuie mai întâi să stea într-o mănăstire ca novice până la trei ani și să urmeze aceeași rutină zilnică ca și ceilalți călugări. Când starețul crede că novicele este gata, el depune jurăminte de sărăcie, castitate și ascultare, primește un nou nume și se angajează să trăiască ca monah pentru tot restul vieții.

Tineri voluntari în vizită la Mănăstirea Kirikla Foto: Profimedia
Tineri voluntari în vizită la Mănăstirea Kirikla Foto: Profimedia

Spre deosebire de preoții ortodocși, care se pot căsători înainte de hirotonire și locuiesc în parohii, călugării trebuie să rămână celibatari și să stea în mănăstiri.

Deși Damaskinos și Paisios sunt în prezent singurii călugări ai Mănăstirii Kirikla, episcopul se declară mulțumit.

„Ceea ce ne îngrijorează este calitatea spirituală a călugărilor, ca aceștia să își ia cu adevărat în serios sarcina de a se ruga pentru întreaga lume”, explică el.

Damaskinos urmează ritmul pe care l-a învățat pentru prima dată ca și călugăr la Muntele Athos din Grecia, un centru al monahismului creștin ortodox cu o vechime de peste 1.000 de ani. Ziua începe în zori cu rugăciuni solitare înainte de slujba de dimineață în grup și continuă cu munca zilnică de grădinărit sau construcții. Singurul timp liber este seara, după cea de-a doua slujbă.

Episcopul Damaskinos Foto: Profimedia
Episcopul Damaskinos Foto: Profimedia

În timp ce călugării se acomodează încă în noua lor casă, își deschid ușile în anumite zile. Prin intermediul rețelelor de socializare, ei invită vizitatori și pelerini să se alăture slujbelor lor, să se odihnească de lumea agitată și să vadă un alt stil de viață.

„Viața monahală este dificilă, dar prin toate aceste dificultăți găsim adevărata fericire. Așa că sper ca atunci când oamenii vin aici să vadă fericirea pe care o reprezentăm”, afirmă Episcopul Damaskinos.

Construirea frăției

Deși Mănăstirea Kirikla este singura ortodoxă din țară, alte confesiuni creștine și-au înființat propriile comunități monahale în Estonia. Un ordin dominican s-a întors la o mică mănăstire din Tallinn în 1996, iar un templu budist Theravada se află pe insula Aegna.

Înființarea unei noi mănăstiri este rară în Europa în 2026. Unele se închid complet, deoarece tot mai puțini călugări își depun jurămintele. Așadar, succesul Mănăstirii Kirikla, chiar și la o scară atât de mică, este încurajator atât pentru credincioșii ortodocși, cât și pentru erudiții religioși.

Chiar dacă mănăstirea nu are încă alte clădiri în afară de ferma sa, care a fost donată de un om de afaceri local, prioritatea lui Damaskinos este să planifice pentru viitor. Pentru a câștiga venituri, călugării vând legume din grădină, lumânări sau tămâie. Dar episcopul este mai preocupat de lumea spirituală decât de tărâmul fizic.

„Ceea ce mă interesează mai mult decât finalizarea clădirilor este să termin construirea frăției. Este o lucrare care nu se termină niciodată, dar cel puțin creează o bază bună pentru continuitatea monahală aici, în Estonia”, conchide el.

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