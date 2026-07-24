Paula Lapeña a renunțat la locul de muncă după doar câteva ore

Un exemplu relevant este povestea Paulei Lapeña, o tânără de 23 de ani, care a renunțat la un job de vânzătoare după doar câteva ore. Afirmațiile sale au devenit virale pe rețelele sociale.

„Am rezistat o zi la acel job din proprie voință. În timp ce mi se explicau sarcinile, îmi spuneam deja în gând că vreau să plec. Chiar trebuie să rămân aici, cu un contract de 40 de ore pe săptămână, de luni până sâmbătă, într-un loc care nu-mi place? Nu am de ce să rămân într-un loc care mă amărăște”.

Paula a explicat în emisiunea „Espejo Público” că lipsa oricăror responsabilități financiare sau familiale îi permite să renunțe la locuri de muncă ce nu o împlinesc și să o ia de la capăt „de câte ori este nevoie”.

„Nu din cauză că sunt slabă sau pentru că mi-e lene”, a adăugat tânăra.

„Nu merită să stai într-un loc care te face să te simți rău”

Deși și-a căutat un loc de muncă timp de câteva săptămâni, ea recunoaște că a idealizat oportunitatea înainte de a începe.

„E adevărat că tinerilor nu le strică niște bani, dar nu merită să stai într-un loc care te face să te simți rău dacă nu ai o nevoie financiară urgentă”, a explicat ea.

Această mentalitate contrastează puternic cu viziunea generațiilor anterioare. În cadrul emisiunii moderată de Susanna Griso, mai multe invitate au discutat despre diferențele între generații în ceea ce privește cultura muncii.

Isabel Rábago a mărturisit că a fost surprinsă de decizia Paulei: „Îți cauți un job, lupți pentru el, îl obții și, în mai puțin de câteva ore, decizi că nu e ceea ce te așteptai sau că nu te simți bine. Trebuie să ai o nevoie foarte mare ca să rămâi într-un loc care nu-ți place, pentru că gradul de frustrare poate fi enorm”.

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