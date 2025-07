Video: Facebook

Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din intersecție. Imaginile arată cum un SUV alb intră în sensul giratoriu și este imediat lovit de o altă mașină. Impactul a fost atât de puternic încât SUV-ul s-a răsturnat, iar șoferul a fost aruncat prin trapă și prins sub vehicul.

Echipele de salvare au sosit rapid la fața locului, inclusiv un elicopter SMURD. Cu toate acestea, medicii nu au mai putut face nimic pentru a salva viața șoferului. Celălalt conducător auto implicat în accident a fost transportat la spital.

Circulația în zonă a fost restricționată timp de mai multe ore, creând probleme în trafic pe sensul de mers către București.

„Șoferul Loganului mergea cu viteză foarte mare pentru o intersecție cu sens giratoriu, a scurtat intersecția, a trecut peste linia continuă ca să treacă repede prin intersecție, că dacă el merge pe DN1 n-o să reducă el la 30 km/h… pentru că, na, a apărut un sens giratoriu în fața lui, precum și șoferul care a murit de la Mercedes, practic aruncat prin trapă, alt șofer iresponsabil, pentru că nu purta centura de siguranță, și el consideră că la mașina pe care o are, sau considera – nu e nevoie de centură de siguranță mergând așa, dintr-un loc în altul, să zicem cu viteză relativ mică”, a explicat Titi Aur, expert în conducere defensivă, pentru Digi24.

Expertul a subliniat importanța crucială a purtării centurii de siguranță, care ar fi putut preveni decesul în acest caz.

„Dacă avea centura de siguranță era ținut pe locul lui, se răsturna, nu se întâmpla mare lucru”, a mai explicat Titi Aur.

O zi neagră pe șoselele României

Accidentul de la Balotești face parte dintr-o serie de incidente grave petrecute în aceeași zi pe drumurile din țară.

„Astăzi am avut o zi cu mulți morți pe drumurile din România, începând de azi-noapte, pe la Bacău și prin alte locuri, și aici la Balotești, nu știu câți au fost, dar probabil șapte-opt morți. Pe drumurile din România media e de patru. Dar astăzi a fost o zi de-aia, de excepție, să zic, din acest punct de vedere”, a mai declarat Titi Aur.

Nevoia urgentă de educație rutieră

Expertul în siguranță rutieră a subliniat necesitatea unor programe de educație și conștientizare pentru șoferi. El a criticat autoritățile pentru lipsa de acțiune în această direcție.

„Autoritățile noastre nu țin cont de aceste lucruri care se întâmplă. Refuză toată lumea – Ministerul Transporturilor, autoritățile, Guvernul, toată lumea refuză proiecte, programe de educație. Toată lumea are senzația că dacă ai permis de conducere și dacă ai trecut printr-o școală în care nu se face practic nimic din conducerea preventivă, defensivă și siguranță, da, dacă ai permis este suficient. Uite, se dovedește că nu este suficient și că ar trebui gândite, făcute programe de conștientizare. Autoritățile noastre refuză”, a declarat expertul în conducere defensivă.

Costurile umane și economice ale accidentelor rutiere

Titi Aur a prezentat cifre alarmante privind impactul accidentelor rutiere în România: „Avem în fiecare an câte 1.500 de morți. Avem în fiecare an câte 4.000 de răniți grav și câte 30.000 de răniți ușor în fiecare an. Ne costă 7 miliarde de euro pe an, 2% din PIB ca urmare a victimelor, plus încă vreun miliard jumătate la despăgubiri prin asigurări. Consumăm înspre 10 miliarde de euro cu totul de la buget și din buzunarele noastre, dar nu vrem să ne ducem deloc către prevenție, anticipare, conștientizare”.

Importanța sensurilor giratorii și a respectării regulilor

Expertul a explicat că sensurile giratorii sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, dar eficiența lor depinde de respectarea regulilor de circulație.

„Sensul giratoriu este intersecția cea mai sigură. Este inventată de un englez. Acum, cred că Franța a depășit ca număr de sensuri giratorii Anglia sau, în fine, ideea de a folosi intersecția cu giratoriu. În același timp, o intersecție cu sens giratoriu trebuie gândită, construită în așa fel încât să te cam oblige să reduci viteza, dar în cazul de față avea restricția de 30km/h, doar că românul zice – e, dacă este 30 merge și cu 40, și cu 50, dacă este 80 merge și cu 100, că nu-i problemă”, a declarat el.

„Aici este un caz clasic de viteză și scurtat sensul giratoriu, iar mașina albă care a intrat a stat cam patru, cinci secunde, s-a uitat, s-a asigurat, doar că ghinionul lui a fost că această mașină, Loganul care l-a lovit, a fost practic blocată ca imagine, n-a fost văzută. Pentru că dacă cineva analizează imaginile, o să vadă că a mai trecut o mașină care a închis practic unghiul de vizibilitate, și cel cu mașina albă a avut senzația că nu mai vine nimeni. Pentru că a avut bună intenție să acorde prioritate, nu l-a văzut, mașina venea prea tare”, a mai explicat Titi Aur.

