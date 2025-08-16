Accidentul s-a produs aproape de granița cu Germania

Accidentul s-a produs între localitățile Tinglev și Kliplev, aproape de granița cu Germania, și a implicat în total 106 pasageri.

Poliția a precizat că 27 de persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, iar două se află în stare critică la spital.

În cursul nopții, la fața locului a fost adusă o macara pentru ridicarea vagoanelor avariate, pentru a se verifica dacă nu au mai rămas persoane prinse în tren.

Imaginile surprinse la locul tragediei arată un vagon răsturnat pe o parte și pasageri adunați lângă șine.

Mai mulți elevi, printre pasagerii trenului

Printre cei aflați la bord se aflau și elevi de la o școală din apropiere de Sønderborg, destinația trenului, însă niciunul dintre ei și nici profesorii însoțitori nu au suferit răni grave.

Elevii au fost îndrumați să participe la o sesiune de discuții cu un psiholog, organizată la școală sâmbătă.

„Gândurile mele se îndreaptă către familiile victimelor, către răniți și către toți cei afectați de acest accident. Sper ca fiecare să primească sprijinul și ajutorul de care are nevoie”, a transmis premierul danez, Mette Frederiksen, într-o declarație pentru televiziunea publică DR.

Compania feroviară DSB a suspendat circulația pe ruta respectivă până la noi ordine, iar agenția feroviară Banedanmark a confirmat pe platforma X că impactul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit relatărilor din presa locală, cel puțin două vagoane au sărit de pe șine.