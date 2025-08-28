În mașină se aflau două persoane, ambele rămânând încarcerate în urma impactului. La sosirea echipajelor de intervenție, victimele au fost găsite în stare de inconștiență.

Din păcate, una dintre ele nu a mai putut fi salvată, iar cealaltă a fost supusă manevrelor de resuscitare la fața locului.

„Un autoturism a fost lovit de un tren de călători, rezultând două victime încarcerate și inconștiente. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, însumând 11 pompieri din cadrul Detașamentului Satu Mare. În sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Satu Mare.

Cele două victime sunt o femeie de aproximativ 77 de ani și un bărbat de circa 82 de ani. Amândoi se aflau în stop cardio-respirator în momentul extragerii din vehicul și au fost imediat preluați de echipele medicale.

La fața locului au intervenit pompieri cu autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și mai multe echipaje de Poliție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE