„Astăzi, 06 octombrie, în jurul orei 07.30, un bărbat de 32 de ani a condus un autoturism dinspre Piaţa Mărăşti înspre Calea Aradului, iar la intersecţia cu Pasajul Iulius Town a intrat în coliziune cu 3 autoturisme care se deplasau regulamentar dinspre Pasajul Iulius Town înspre Calea Circumvalaţiunii ”, au anunțat reprezentanții IPJ Timiş.

În urma impactului, o femeie de 38 de ani, din Timișoara, pasageră în primul autovehicul lovit, a fost rănită. Polițiștii i-au testat cu aparatul etilotest pe cei patrru șofeeri implicați în coliziune, rezultatele fiind negative.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

