Accidentul, care a cauzat un blocaj în trafic de șase ore și s-a soldat cu rănirea ușoară a nouă persoane, între care un bebeluș de doi ani, a fost produs de un avocat de 76 de ani.

Șoferul a declarat mașina sa, o Tesla Model S din 2021, se afla în „modul complet de conducere autonomă” când s-au declanșat brusc frânele.

Videoclipul șocant, de aproape 11 minute, a fost obținut de Ken Klippenstein, reporter pentru portalul Intercept.

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.



Full story: https://t.co/LaEvX9TzxW pic.twitter.com/i75jSh2UpN