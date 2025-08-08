Impact violent între o mașină și un TIR

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, mașina condusă de bărbatul din Glodeanu Sărat circula dinspre Pitulicea către Amaru. Într-un moment încă neclar, șoferul a pătruns pe sensul opus, unde a lovit un TIR care venea din față.

La volanul camionului de mare tonaj, încărcat cu furaje, se afla un tânăr de 29 de ani din Stâlpu. Impactul a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost grav avariat.

Șoferul de 78 de ani a murit pe loc

„Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului din Glodeanu Sărat”, au precizat reprezentanții IPJ Buzău. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Tânărul aflat la volanul TIR-ului nu a suferit răni grave, însă a fost evaluat medical preventiv. După accident, traficul pe DJ102H, în zona Amaru, a fost dirijat de polițiști până la finalizarea cercetărilor.

„În cauză se va întocmi dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis autoritățile.

Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei
Știri România 10:38
Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați"
Analiză
Știri România 10:00
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!"
Stiri Mondene 10:24
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Cum a apărut Simona Gherghe pe plaja din Grecia. Într-un costum de baie din două piese, vedeta a atras atenția tuturor
Stiri Mondene 10:12
Cum a apărut Simona Gherghe pe plaja din Grecia. Într-un costum de baie din două piese, vedeta a atras atenția tuturor
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu"
Politică 10:15
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu”
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Politică 07 aug.
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
