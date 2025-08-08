Impact violent între o mașină și un TIR

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, mașina condusă de bărbatul din Glodeanu Sărat circula dinspre Pitulicea către Amaru. Într-un moment încă neclar, șoferul a pătruns pe sensul opus, unde a lovit un TIR care venea din față.

La volanul camionului de mare tonaj, încărcat cu furaje, se afla un tânăr de 29 de ani din Stâlpu. Impactul a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost grav avariat.

Șoferul de 78 de ani a murit pe loc

„Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului din Glodeanu Sărat”, au precizat reprezentanții IPJ Buzău. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Tânărul aflat la volanul TIR-ului nu a suferit răni grave, însă a fost evaluat medical preventiv. După accident, traficul pe DJ102H, în zona Amaru, a fost dirijat de polițiști până la finalizarea cercetărilor.

„În cauză se va întocmi dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis autoritățile.

