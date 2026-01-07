Șoferul a murit pe loc. Trei pasageri, în stare gravă

Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul, un Audi RS3 de 400 de cai putere, a fost proiectat pe o distanță de aproximativ 55 de metri și a ajuns într-un șir de copaci, unde s-a oprit după mai multe rostogoliri. Momentul a fost surprins de un alt șofer aflat în trafic.

Potrivit informațiilor publicate de publicația locală Midi Libre, în mașină se aflau patru tineri. Șoferul, în vârstă de 19 ani, domiciliat în Mèze, a decedat pe loc, înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Alți trei pasageri, cu vârste de 20, 22 și 29 de ani, au fost răniți grav. Doi dintre ei au rămas încarcerați și au fost extrași după operațiuni dificile de descarcerare, care au durat peste o oră, din cauza stării vehiculului și a temperaturilor negative.

Unul dintre răniți a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Montpellier, cu prognostic vital rezervat. Un al doilea pasager a fost dus la spitalul din Béziers, iar al treilea a suferit răni mai ușoare.

Cursa era filmată pe Snapchat

Din informațiile apărute în presa franceză, tinerii aflați în Audi se filmau în timp ce rulau cu viteză foarte mare, iar imaginile ar fi fost transmise pe Snapchat. Filmarea realizată din interiorul mașinii nu a fost făcută publică sau a fost blocată.

În schimb, pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse de un alt șofer aflat în trafic, în spatele Audi-ului implicat în accident, în care se vede cum mașina cu viteză extremă zboară peste sensul giratoriu, în noapte, cu câteva clipe înainte de impact.

Resturile mașinii erau împrăștiate pe o suprafață mare, inclusiv în interiorul sensului giratoriu. Piese de caroserie, obiecte personale și fragmente ale vehiculului au fost găsite la zeci de metri distanță.

„Văd accidente de 40 de ani. Acesta este printre cele mai violente pe care le-am întâlnit”, a declarat un martor pentru Midi Libre.

Potrivit autorităților, mașina rula cu peste 250 km/h în momentul impactului. Datele provin din EDR, dispozitivul de tip „cutie neagră” obligatoriu pentru vehiculele noi în Uniunea Europeană din 2022. Alerta către serviciile de urgență a fost transmisă automat prin sistemul eCall al mașinii.

Mașina era închiriată și înmatriculată în Elveția

Audi-ul RS3 implicat în accident era înmatriculat în Elveția și fusese închiriat, cu aproximativ 300 de euro pe zi. Proprietarul vehiculului a fost alertat imediat printr-un sistem de localizare montat pe mașină și a ajuns la locul accidentului în dimineața următoare.

Din cauza decesului șoferului, testele pentru alcool și substanțe interzise nu au putut fi efectuate. Ancheta va lua în considerare declarațiile pasagerilor, atunci când starea lor de sănătate va permite audierile. Anchetatorii analizează și condițiile meteo. În zonă au fost temperaturi negative pe parcursul nopții, iar ipoteza unei carosabil alunecos nu este exclusă.

Parchetul a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

