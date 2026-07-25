Incidentul a fost anunţat prin apel la 112, iar Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi a mobilizat o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

„La sosirea forţelor de intervenţie, victima prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, decesul fiind constatat la faţa locului. Concomitent, echipajele au verificat starea persoanelor aflate în tren, pentru a identifica eventuali pasageri care ar fi avut nevoie de asistenţă medicală sau sprijin. În urma evaluării, niciun pasager nu a necesitat îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanţii ISU Iaşi.

Anchetatorii urmează să stabilească circumstanţele exacte ale accidentului, în timp ce autorităţile competente au preluat cazul pentru investigaţii suplimentare. După finalizarea intervenţiei şi a verificărilor, echipajele ISU „Mihail Sturdza” Iaşi s-au retras la bază.

Călătorii aflaţi la bordul trenului au fost evaluaţi la faţa locului, însă niciunul nu a necesitat îngrijiri medicale. Potrivit informaţiilor preliminare oferite de CFR, mecanicul locomotivei a respectat toate procedurile de siguranţă, însă persoana aflată pe calea ferată nu a răspuns avertismentelor acustice.