Incidentul s-a soldat cu rănirea ușoară a unui bărbat de 55 de ani, pasager în autoturism, transportat ulterior la spital pentru investigații medicale, conform ISU Cluj.

„Solicitarea a venit în jurul orei 0.40, iar echipajele au găsit la fața locului un autoturism răsturnat. Nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 55 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că mașina implicată în accidentul rutier era condusă de un bărbat de 38 de ani, care nu deținea permis de conducere.

Acesta ar fi pierdut controlul autoturismului pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ceea ce a dus la părăsirea carosabilului, lovirea unui stâlp de iluminat public și, ulterior, coliziunea cu peretele unui magazin din parcarea centrului comercial.

Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală din Cluj pentru prelevarea de probe biologice, însă a refuzat recoltarea.

În urma accidentului rutier din Cluj, poliția a deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

