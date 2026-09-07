Conform datelor oficiale confirmate de Parchetul din Bobigny pentru agenția de presă AFP, cele două victime aflate în mașina sport aveau 63, respectiv 27 de ani (fiind născuți în anii 1963 și 1999). În cel de-al doilea autovehicul implicat în coliziune se aflau patru persoane, care au scăpat cu răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

🚨 #BREAKING #FRANCE #PARIS #Accident #Accidente



Horrific accident



🔴 FRANCE : A LAMBORGHINI WAS SPLIT IN HALF AND ENGULFED IN FLAMES AFTER A VIOLENT CRASH ON THE A3 MOTORWAY NEAR ROMAINVILLE IN SEINE-SAINT-DENIS



Lamborghini Aventador collided with another car, hit the… pic.twitter.com/NbLYRy6WTK — LW World News (@LW_WorldNews) September 6, 2026

Anchetatorii francezi care au preluat cazul au stabilit din primele verificări că autoturismul Lamborghini circula cu o viteză mult peste limita legală admisă pe acel tronson de drum. În urma impactului la viteză ridicată, mașina a fost proiectată în parapetul de protecție de pe marginea autostrăzii, fiind practic despicată în două, după care s-a aprins instantaneu.

Imaginile filmate de alți participanți la trafic și distribuite rapid pe rețelele de socializare arată violentul incendiu care a mistuit resturile vehiculului de lux. Echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața celor doi bărbați.

Din cauza operațiunilor de salvare, a cercetărilor efectuate de criminaliști și a curățării carosabilului, o porțiune importantă din autostrada A3 a rămas complet blocată timp de aproximativ patru ore. Procuratura din Bobigny continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs coliziunea mortală.

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