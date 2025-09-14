Trei autoturisme înmatriculate în România circulau în coloană prin Pasajul Republicii. Primul dintre ele a intrat în depășire, a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un camion.

Impactul a provocat o coliziune în lanț cu celelalte două vehicule.

Un bărbat și o femeie și-au pierdut viața pe loc, iar o altă femeie a fost rănită, suferind o fractură la picior. Toți cei implicați sunt cetățeni români.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri. Salvatorii au fost nevoiți să taie caroseria autoturismelor grav avariate pentru a extrage victimele.

În urma accidentului, circulația prin Pasul Hainboaz a fost blocată. Traficul de pasageri a fost deviat pe Pasul Șipka, în timp ce transporturile de marfă au rămas în așteptare.

Cauzele producerii accidentului sunt investigate de polițiștii bulgari, iar sub coordonarea Parchetului Districtual au fost deschise procedurile preliminare.

