Un accident între un microbuz și un TIR a avut loc pe A10

Un accident grav a avut loc joi pe autostrada A10, între Alba Iulia și Turda, implicând un microbuz și un TIR, conform informațiilor furnizate de ISU Cluj.

Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit prompt la fața locului. Deși impactul a fost puternic, nu s-au raportat victime încarcerate.

În ce stare se află persoanele implicate în accidentul de pe A10

Doi pasageri, o femeie și un bărbat, au necesitat îngrijiri medicale la locul accidentului. Toate persoanele implicate erau conștiente și cooperante în momentul sosirii echipelor de intervenție.

„Toate persoanele implicate în acest eveniment sunt conștiente și cooperante. La misiune iau parte două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ”, a transmis ISU Cluj.

O femeie și un bărbat de aproximativ 35 de ani au fost transportați la spital.

Autoritățile au demarat o anchetă după accidentul rutier de pe A10

Echipajele de salvare mobilizate includ două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ, asigurând asistență medicală și siguranța zonei.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cauzele exacte ale accidentului și pentru a restabili circulația normală pe autostradă.

Recent, un microbuz a fost implicat într-un alt accident și a intrat frontal într-un autoturism, în județul Constanța. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar 12 persoane au ajuns de urgență la spital.

