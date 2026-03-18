În urma coliziunii, un autoturism s-a răsturnat pe partea laterală stângă. Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au indicat „zero”. O femeie de 56 de ani, aflată la volan, a suferit răni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul a fost restricționat pe benzile 1 și 2 ale Șoselei Ștefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, către strada Barbu Văcărescu.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cauzele și circumstanțele exacte ale accidentului.

Pe 4 martie 2026, o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost victima unui accident rutier produs pe trecerea de pietoni din zona Pieței Romane din București.

La fața locului au intervenit echipaje complexe: UTIM, SMURD, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), agenți ai Brigăzii Rutiere, precum și voluntari din cadrul programului „Există un Erou În Fiecare Dintre Noi”.





