În urma impactului, femeia a intrat în stop cardio-respirator. Echipajele medicale sosite de urgență duc o luptă contracronometru pentru salvarea vieții acesteia, aplicându-i manevre de resuscitare direct la locul incidentului.

La fața locului intervin echipaje complexe: UTIM, SMURD, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), agenți ai Brigăzii Rutiere, precum și voluntari din cadrul programului „Există un Erou În Fiecare Dintre Noi”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Circumstanțele accidentului

Potrivit primelor informații furnizate de Brigada Rutieră, sesizată prin apel la 112, accidentul s-a produs în momentul în care victima s-ar fi angajat în traversarea drumului public.

La volanul autoturismului implicat în accident se afla un bărbat de 50 de ani, care se deplasa pe Bulevardul Gheorghe Magheru, dinspre Piața Universității înspre Piața Romană.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de zero.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate dinamica, împrejurările și cauzele clare care au dus la producerea acestui eveniment rutier.

Trafic paralizat în centrul Capitalei

Incidentul a dat peste cap circulația în zonă, traficul fiind extrem de aglomerat pe Bulevardul Magheru, pe sensul de mers spre Piața Victoriei.

Pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea măsurătorilor de către polițiști, au fost impuse restricții rutiere majore.

Astfel, pe sensul spre Piața Romană, circulația este restricționată pe benzile 2, 3 și 4 ale Bulevardului Magheru.

De asemenea, pe sensul spre Piața Universității, circulația este blocată pe banda a 4-a a aceluiași bulevard.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE