Cauza principală: viteză neadaptată la condițiile meteorologice nefavorabile.

Incidentul a avut loc joi dimineață, 29 ianuarie, în jurul orei 1:45, imediat după intersecția Stadtilm.

Șoferul român în vârstă de 47 de ani a pierdut controlul camionului, care era încărcat complet cu 24 de tone de role de cablu, din cauza vitezei excesive, în condițiile meteorologice nefavorabile.

Camionul cu semiremorcă s-a răsturnat și s-a oprit între benzile de circulație, afectând atât banda din dreapta, cât și pe cea din stânga.

Camion răsturnat pe autostrada A71din Germania Foto: Poliția Germania

Accidentul a avariat rezervorul de combustibil al camionului, iar combustibilul s-a scurs pe carosabil.

Șoferul nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt estimate la aproximativ 200.000 de euro.

De la ora 2:50, direcția Schweinfurt a autostrăzii A71 între intersecțiile Stadtilm și Ilmenau-Ost a fost complet blocată.

De asemenea, rampa de acces Stadtilm în direcția Schweinfurt a fost închisă. Poliția a anunțat că operațiunile de salvare și curățare vor dura câteva ore, iar ieșirea de pe autostradă rămâne posibilă la intersecția Stadtilm.

Accidentul s-a întâmplat pentru că șoferul nu a adaptat viteza la condițiile meteo, deși cel mai frecvent sfat afișat pe autostrăzi în Europa este: „Adaptați viteza la condițiile de drum”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE