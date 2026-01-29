Cauza principală: viteză neadaptată la condițiile meteorologice nefavorabile.
Incidentul a avut loc joi dimineață, 29 ianuarie, în jurul orei 1:45, imediat după intersecția Stadtilm.
Șoferul român în vârstă de 47 de ani a pierdut controlul camionului, care era încărcat complet cu 24 de tone de role de cablu, din cauza vitezei excesive, în condițiile meteorologice nefavorabile.
Camionul cu semiremorcă s-a răsturnat și s-a oprit între benzile de circulație, afectând atât banda din dreapta, cât și pe cea din stânga.
Accidentul a avariat rezervorul de combustibil al camionului, iar combustibilul s-a scurs pe carosabil.
Șoferul nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt estimate la aproximativ 200.000 de euro.
De la ora 2:50, direcția Schweinfurt a autostrăzii A71 între intersecțiile Stadtilm și Ilmenau-Ost a fost complet blocată.
De asemenea, rampa de acces Stadtilm în direcția Schweinfurt a fost închisă. Poliția a anunțat că operațiunile de salvare și curățare vor dura câteva ore, iar ieșirea de pe autostradă rămâne posibilă la intersecția Stadtilm.
Accidentul s-a întâmplat pentru că șoferul nu a adaptat viteza la condițiile meteo, deși cel mai frecvent sfat afișat pe autostrăzi în Europa este: „Adaptați viteza la condițiile de drum”.
