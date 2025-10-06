Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar testele au arătat că șoferul nu consumase alcool.

Potrivit informațiilor PresaSM, bărbatul nu deține asigurare pentru vehiculul său, iar triciclul nu este înregistrat. În consecință, el va fi sancționat contravențional.

Având în vedere antecedentele sale, există temeri că este doar o chestiune de timp până când acesta va provoca un accident mai grav.

De altfel, nu este primul eveniment rutier în care a fost implicat: pe 26 mai 2025, același bărbat a avariat un autoturism într-un sens giratoriu, tot pe Bulevardul Independenței.

În total, în acest an, el a fost implicat în cel puțin trei accidente – pe 26 mai, 4 octombrie și 6 octombrie 2025.

