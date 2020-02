De Elena Petre,

Un acord istoric – așa este prezentată înțelegerea la care SUA au ajuns cu talibanii. Potrivit textului, militanții și-au luat angajamentul de a nu permite Al-Qaida sau altor grupuri extremiste să opereze în zonele pe care le controlează.

Totodată, SUA și guvernul afgan vor elibera până la 5.000 de prizonenieri, în timp ce talibanii vor elibera aproximativ 1.000 de prizonieri, până la data de 10 martie.

În plus, din luna august, guvernul american ar urma să dispună ridicarea sanțiunilor impuse membrilor grupării talibane.

Într-un comunicat, MAE român a salutat semnarea acordului, subliniind că „România îşi exprimă încrederea că implementarea deplină a acordurilor va crea condiţiile pentru instaurarea unui climat de stabilitate în Republica Islamică Afganistan”.

Potrivit MAE, România speră că acestea vor contribui la întărirea încrederii între toate părţile implicate în conflict şi la consolidarea premiselor favorabile pentru următoarele etape ale procesului de negociere, în special lansarea negocierilor intra-afgane în sensul obţinerii unei soluţii consensuale.

„România va continua să susţină demersurile de asigurare a păcii şi securităţii în Afganistan, în coordonare deplină cu aliaţii săi, în cadrul NATO”, arată MAE.

Zeci de militari români și-au pierdut viața sau au fost răniți în Afganistan, unde România avea, în septembrie anul trecut, 762 de militari români.

Ultimul atac căruia i-a căzut victimă și un militar român a avut loc la Kabul, pe 5 septembrie, la doar trei zile de la atentatul soldat cu 16 morţi şi peste 100 de răniţi şi în care şi-a pierdut viaţa şi un diplomat român, iar un altul a fost grav rănit. Atacul a fost revendicat de militanţii talibani şi s-a soldat cu cel puţin 10 morţi şi 42 de răniţi.

Încă din 2011, Qatarul a găzduit mai mulți lideri talibani, care au vrut să discute despre pacea din Afganistan. Procesul s-a dovedit a fi unul foarte dificil. În decembrie 2018, talibanii au anunţat că se vor întâlni cu oficiali americani pentru a negocia o posibilă soluţie de pace. Ei au refuzat, însă, să înceapă tratative cu guvernul afgan, despre care spun că este o „marionetă” a americanilor.

După nouă runde de discuţii între americani şi talibani în Qatar, cele două părţi păreau că se apropie de un acord. Negociatorul principal al Washingtonului a anunţat, în septembrie, că Statele Unite vor retrage 5400 de militari din Afganistan pe o perioadă de 20 de săptămâni ca parte unui acord agreat „din principiu”, cu talibanii.

Câteva zile mai târziu, însă, Trump a anunţat că nu mai negociază nimic după ce talibanii au recunoscut că au ucis un militar american.

În urmă cu o săptămână, talibanii au fost de acord cu „o reducere a violențelor”, o încercare despre care cele două părți – SUA și talibanii – au spus că, dacă va avea succes, va fi urmată de un acord de pace.

Conflictul a început după ce SUA au lansat mai multe raiduri aeriene asupra talibanilor, în urma atacurilor din 11 septembrie 2001, după ce aceștia au refuzat să ofere informații despre creierul din spatele atacurilor, Osama Bin Laden.

SUA au fost sprijinite de la o coaliție internațională, iar talibanii au fost îndepărtați de la putere. Cu toate acestea, talibanii au devenit o forță insurgentă și au pus la cale mai multe atacuri sângeroase, pentru a destabiliza guvernul afgan.

Coaliția internațională și-a încheiat misiunea de luptă în 2014, fiind prezentă în continuare în țară, însă pentru a pregăti trupele afgane. În acest timp, SUA a continuat pe cont propriu să lanseze raiduri aeriene.

Un diplomat român, ucis la Kabul. De ce ar face talibanii una ca asta tocmai acum?