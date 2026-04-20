Studiul de fezabilitate, aproape de finalizare

„S-a ajuns la un acord, iar tema geotehnică a primit aprobarea necesară”, a declarat Gabriel Budescu în cadrul unei emisiuni la B1 TV. Următorul pas este stabilirea calendarului pentru executarea forajelor în teren, etapă esențială pentru validarea soluțiilor tehnice. Potrivit CNIR, studiul de fezabilitate ar putea fi predat până la mijlocul anului 2027, după ce Consitrans a primit o prelungire a termenului de livrare.

Contractul pentru această autostradă, cu o valoare de 46,5 milioane de lei (fără TVA), a fost transferat de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la CNIR în februarie 2025.

O autostradă crucială pentru mobilitate

Viitoarea autostradă, cu o lungime de 112 kilometri, va conecta Ploieștiul de Brașov, pornind din zona de sud a municipiului Ploiești și continuând segmentul A3 București-Ploiești. Traseul include sectorul Râșnov-Cristian, deja deschis circulației din 2020, iar punctul final va fi la Codlea, în nord-vestul Brașovului. A3 va fi legată prin noduri de mare viteză de alte autostrăzi, precum A13 Sibiu-Făgăraș-Brașov și A13 Brașov-Bacău. Conform proiectului, infrastructura va include 12 noduri rutiere, 13 tuneluri și 61 de structuri tehnice.

Dispute și întârzieri în proiectul A3 Ploiești–Brașov

Realizarea proiectului nu a fost lipsită de controverse. Firma Consitrans a fost sancționată cu amenzi de 4 milioane de lei pentru „nerespectarea condițiilor contractuale”, conform declarațiilor. Una dintre principalele probleme a fost legată de investigațiile geotehnice: proiectantul a prevăzut doar 33.000 de metri de foraje, în timp ce necesarul estimat este de 133.000 de metri. Diferența a întârziat aprobarea planurilor până acum.

