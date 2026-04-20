Importanța experimentului

NASA pregătește un experiment unic: testarea comportamentului focului pe Lună, un pas esențial pentru siguranța viitoarelor misiuni Artemis, potrivit publicației Gizmodo. În cadrul misiunii „Flammability of Materials on the Moon”, numită și FM2 („Inflamabilitatea materialelor pe Lună”), programată pentru sfârșitul anului 2026, agenția spațială americană va lansa patru probe de combustibil solid pentru a studia modul în care flăcările ard sub gravitația lunară.

Cercetătorii NASA subliniază că testele sunt cruciale pentru a înțelege cum vor reacționa materialele în condițiile unice de pe Lună.

„Testele vor furniza date de referință și fac parte dintr-un efort mai amplu de a înțelege modul în care gravitația lunară va afecta inflamabilitatea materialelor”, au explicat aceștia într-un raport prezentat la Conferința de Științe Lunare și Planetare.

Această inițiativă vine într-un moment în care NASA își intensifică pregătirile pentru misiunile Artemis, care vizează revenirea oamenilor pe Lună după mai bine de o jumătate de secol. Artemis 2 a reprezentat un test esențial al capacităților tehnice și al măsurilor de siguranță necesare pentru viitoarele misiuni.

Focul în spațiu: o provocare complexă

Pe Pământ, flăcările iau forma alungită datorită gravitației, care determină aerul cald să se ridice, iar pe cel rece să coboare. În microgravitație, însă, focul se comportă complet diferit, având o formă aproape sferică.

Potrivit NASA, aceste diferențe creează riscuri majore în spațiu, iar înțelegerea lor este vitală. De asemenea, s-au desfășurat deja multiple experimente pentru a studia fizica neobișnuită a combustiei în condiții de microgravitație, utilizând standardele NASA-STD-6001B pentru a evalua siguranța materialelor pentru zborurile spațiale. Însă, comportamentul focului în gravitația redusă a Lunii rămâne un mister.

Conform cercetătorilor implicați în FM2, „gravitația lunară ar putea fi mai periculoasă, deoarece viteza de propagare a flăcării este o funcție a vârfurilor de gravitație” în anumite medii cu gravitație parțială. Aceste descoperiri ar putea avea implicații importante pentru siguranța astronauților, inclusiv în proiectarea costumelor spațiale.

Pas esențial pentru misiunile pe Lună

Dacă FM2 va decurge conform planului, acesta ar putea deveni un punct de cotitură pentru viitoarele misiuni lunare. În timp ce Artemis 3 este planificată să efectueze teste suplimentare, obiectivul pe termen lung al NASA este să stabilească o prezență umană permanentă pe Lună, ceea ce va necesita materiale rezistente și sigure pentru utilizare în condiții extreme.

„Testele de calificare pe suprafața Lunii nu vor fi posibile până când nu se va stabili o prezență umană prelungită pe Lună”, au recunoscut cercetătorii în raportul lor. O astfel de prezență ar permite oamenilor de știință să exploreze mai în detaliu fizica focului într-un mediu extraterestru, deschizând calea pentru noi descoperiri esențiale pentru explorarea spațiului cosmic.

Succesul FM2 ar putea contribui la siguranța echipajelor viitoarelor misiuni și la realizarea visului de a explora și coloniza alte lumi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE