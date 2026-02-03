Planul, discutat intens în decembrie 2025 și ianuarie 2026, implică măsuri diplomatice și militare.

Conform propunerii, o încălcare a armistițiului din partea Rusiei va activa un răspuns în maximum 24 de ore.

Prima etapă presupune un avertisment diplomatic și, dacă este necesar, acțiuni ale armatei ucrainene pentru restabilirea armistițiului.

„Dacă ostilitățile ar continua dincolo de această perioadă, propunerea ar trece la o a doua fază de intervenție folosind forțe din așa-numita coaliție a celor dispuși, care include mulți membri ai UE, precum și Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia”, se precizează în articol.

În cazul unei escaladări, un răspuns coordonat al forțelor occidentale, inclusiv al armatei americane, va fi lansat în 72 de ore de la prima încălcare.

Între timp, discuțiile diplomatice continuă.

Pe 23 și 24 ianuarie 2026, în Abu Dhabi au avut loc negocieri trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia.

Potrivit oficialilor americani, întâlnirea a fost evaluată pozitiv, iar Kievul a considerat-o „semnificativă”. Deși s-au înregistrat progrese pe teme militare, nu s-au luat încă decizii finale privind chestiunile teritoriale.

Următoarea întâlnire este programată pentru 4 și 5 februarie 2026, tot în Abu Dhabi. La discuții va participa și trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că Ucraina este pregătită pentru „discuții substanțiale” și dorește să obțină un rezultat care să aducă „un sfârșit realist și demn războiului”.

