„Nu ne vom lăsa șantajați”, a declarat premierul Suediei, Ulf Kristersson. Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, a calificat măsura drept „o greșeală”. Alexander Stubb, președintele Finlandei, cunoscut pentru diplomația sa, a avertizat în privința unei „spirale periculoase”, care ar putea afecta relațiile transatlantice.

Acordul comercial UE–SUA, „înghețat” după noile amenințări tarifare ale lui Donald Trump

Tratatul comercial UE-SUA, semnat în iulie 2025 de președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu va fi ratificat de Parlamentul European, informează Politico.

Decizia vine după ce administrația Trump a amenințat cu noi tarife pentru exporturile europene, în contextul presiunilor asupra Danemarcei pentru cedarea Groenlandei.

Președintele american și-a exprimat furia față de Danemarca și alți aliați europeni ai Statelor Unite care au desfășurat în ultimele zile trupe în acest imens teritoriu arctic.

„EPP susține acordul comercial UE-SUA, dar, având în vedere amenințările lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, aprobarea nu este posibilă în acest moment”, a declarat Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE), într-un comunicat online. „Tarifele zero pentru produsele americane trebuie suspendate.”

Colaj cu cancelarul german Friedrich Merz (stânga), serios, cu ochelari și cu președintele SUA.Donald Trump, serios, arata cu degetul aratator de la mana dreapta in fata
Merz se alătură lui Macron și adoptă o poziție mai dură față de noile pretenții tarifare ale lui Trump, Foto Profimedia

Principalele prevederi ale acordului comercial UE-SUA

„Avem de-a face cu o dependență asimetrică”, a explicat pentru The Times Tobias Gehrke, analist în geo-economie la European Council on Foreign Relations. „Există domenii în care americanii depind mai mult de europeni decât invers.”

Cum poate Europa riposta la tarifele lui Trump pentru Groenlanda

Statele europene afectate – printre care se numără și Danemarca, Olanda și Norvegia – analizează opțiuni pentru a răspunde acestor amenințări. Mai mult, UE ar putea folosi cel mai puternic instrument de represalii împotriva Statelor Unite, instrumentul anticoerciție, potrivit France Info.

Activarea instrumentului anticoerciție al UE

Acest instrument, care face obiectul mai multor condiții și etape, i-ar permite în cele din urmă UE să utilizeze o gamă largă de răspunsuri de represalii, inclusiv:

  • Restricții comerciale și asupra serviciilor
  • Limitări ale anumitor drepturi de proprietate intelectuală
  • Restricții asupra investițiilor străine directe
  • Limitarea accesului la achizițiile publice

Acest instrument a fost conceput în principal pentru a descuraja și, dacă este necesar, pentru a răspunde la acțiuni coercitive deliberate din partea țărilor terțe care folosesc măsuri comerciale ca mijloc de a face presiuni asupra alegerilor politice suverane ale blocului sau ale statelor membre individuale.

Creșterea chiriei pentru bazele militare americane din Europa

Potrivit The Times, o opțiune luată în calcul ar fi creșterea chiriei pentru bazele militare americane din Europa, precum cele din Germania (Ramstein sau Stuttgart), care sunt esențiale pentru proiecția forței SUA în Africa și Orientul Mijlociu.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, vizitează membrii serviciului militar în timpul unei opriri pentru realimentare la baza aeriană Ramstein, Germania, joi, 24 aprilie 2025.
Vicepreședintele SUA, JD Vance, vizitează membrii serviciului militar în timpul unei opriri pentru realimentare la baza aeriană Ramstein, Germania, joi, 24 aprilie 2025. Foto: Profimedia

Taxe și tarife reciproce

O altă măsură discutată este aplicarea de tarife reciproce, inclusiv pe produse sensibile pentru baza electorală a lui Trump, precum bourbonul din Kentucky.

Gehrke a menționat și posibilitatea de a introduce taxe de export pentru produse europene greu de înlocuit pe piața americană, cum ar fi echipamentele industriale specializate. Totuși, astfel de măsuri sunt riscante, având potențialul de a afecta sever și industriile europene.

Reglementări stricte și sancțiuni tehnologice. Companiile lui Musk, luate la țintă

Uniunea Europeană ar putea intensifica aplicarea regulamentelor tehnologice și de date împotriva companiilor americane. Deja, platforma socială X, deținută de Elon Musk, a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea Digital Services Act. În cazuri extreme, Bruxelles-ul ar putea interzice transferul de date transatlantice, deși o astfel de măsură ar afecta și infrastructura IT europeană.

Tarife mai mari pentru gazele naturale lichefiate și petrolul brut exportate de SUA

UE importă aproximativ jumătate din gazele naturale lichefiate și petrolul brut exportate de SUA. Aplicarea unor tarife pe aceste resurse ar destabiliza atât industria energetică americană, cât și economia unor state europene, în special Germania.

Un avion militar modern, de tipul F-35, zboară pe un cer senin, de un albastru intens. Aeronava este de culoare gri metalic și are o formă specifică de avion de vânătoare stealth, fiind surprinsă în plin zbor.
Belgia a achiziționat o flotă de avioane de vânătoare F-35. Foto Shutterstock

Limitare achizițiilor de tehnică militară americană

În plus, excluderea producătorilor americani de armament din licitațiile europene ar putea exercita presiuni asupra administrației Trump, însă liderii europeni par reticenți să renunțe la echipamente de top precum avioanele F-35 sau sistemele de apărare antirachetă Patriot.

Deși orice contramăsură ar putea duce la represalii severe din partea SUA, liderii europeni recunosc că lipsa unui răspuns ar putea avea propriile costuri, după cum subliniază The Times.

