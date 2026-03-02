Această măsură vine într-un moment dificil pentru operatorul aerian, care se confruntă deja cu provocări în gestionarea capacităților. „Următoarea perioadă ar fi trebuit să fie o creștere agresivă”, explică Bukta. În cazul prelungirii conflictului, Wizz Air ar putea fi nevoită să reducă flota activă, ceea ce ar aduce pierderi semnificative.

Pe lângă aceste probleme, creșterea prețurilor petrolului, deja observată, ar putea adăuga 130-150 milioane de euro la costurile companiei în anul financiar curent. Acțiunile Wizz Air ar putea scădea cu până la 15-20%, potrivit expertului.

Situația actualizată constant din Orientul Mijlociu poate fi urmărită aici.

