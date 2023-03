Potrivit The Guardian, Louis Maisonneuve, un purtător de cuvânt al asociației Défense de la langue française (Apărarea limbii franceze), a declarat că plângerea a fost depusă la tribunalul din Paris luni, cu ocazia Zilei internaționale a Francofoniei.

În timp ce militanții se opun, în general, folosirii cuvintelor și termenilor în limba engleză în documente, comunicări, semne și reclame în limba franceză – printre altele – ei spun că semnele de la Notre Dame și din alte clădiri publice contravin regulamentului din 1994 care prevede ca toate clădirile publice să își traducă semnele și informațiile în cel puțin alte două limbi.

„Legea protejează limba franceză, deoarece promovează pluralismul lingvistic”, a declarat Maisonneuve pentru AFP.

Legea Toubon din 1994 impune utilizarea limbii franceze în publicațiile oficiale ale guvernului, în toate reclamele, la locurile de muncă, în contractele comerciale și în toate școlile de stat. De asemenea, ea impune o „dublă traducere” a semnelor publice și a documentelor oficiale traduse în două limbi străine, de obicei engleza și o altă limbă, pentru a promova multilingvismul.

Asociația subliniază că anumite panouri de informare care explică lucrările de reparații ale catedralei, devastată de un incendiu în 2019, sunt doar în franceză și engleză. Plângerea sa juridică îl citează pe generalul Jean-Louis Georgelin, care a fost numit de Ministerul Culturii pentru a supraveghea lucrările de reparații la Notre Dame.

Maisonneuve a declarat că asociația a convins primăria Parisului să adauge o traducere în spaniolă la panourile de la Turnul Eiffel în noiembrie anul trecut. „Am amenințat că îi vom da în judecată. A durat un an… în cele din urmă le-au schimbat pe toate pentru a include limba spaniolă”, a spus el.

De asemenea, a depus plângeri la alte 20 de organisme publice din cauza folosirii limbii engleze, inclusiv într-o reclamă a serviciului poștal național La Poste pentru serviciul său bancar cu titlul „Ma French Bank” în loc de Ma banque française.

De asemenea, au fost inițiate acțiuni în justiție împotriva autorităților din Bouches du Rhône pentru programul de vizitare „Pass my Provence”, împotriva Sorbonei pentru că se descrie pe site-ul său ca fiind o „school of business” (școală de afaceri), împotriva școlii de inginerie EPF pentru deviza „Creating the future together” (Creăm viitorul împreună) și împotriva aeroportului Charles de Gaulle pentru utilizarea de panouri bilingve în franceză și engleză.

