Tinerii au reușit să urce în balconul de la primul etaj, unde, în ciuda temperaturii scăzute, sub zero grade, au protestat în pielea goală.

Ei au desfășurat mai multe bannere. „Pădure, în loc de asfalt”, au scandat activiștii pentru mediu. Protestul a fost legat de construirea autostrăzii A49 din Germania: „Guvern federal: Opriți A49”.

Traseul A49 va trece prin pădurea Dannenröder (Hessen) și, prin urmare, suprafețele forestiere însemnate ar trebui să fie defrișate.

What do we want? #ClimateJustice!

Wir kämpfen für eine #Verkehrswende und eine Einstellung des Autobahnausbaus der A49!



Außerdem wollen auf die zunehmend gewaltvolle und lebensgefährliche Räumung der Waldbesetzung im #DanniBleibt durch die #CO2ps aufmerksam. #Polizeigewalt pic.twitter.com/HxFpx4vLER — Bündnis #DanniBleibt! Wien (@DanniBleibtWien) December 4, 2020

Ambasada Germaniei la Viena se află într-o clădire veche din centrul capitalei Austriei, în apropiere de Karlsplatz.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe german a declarat că „protestul a fost neanunțat și a durat de la 12.30 la 14.00. Au fost implicate peste 20 de persoane. Unele dintre ele au urcat pe balconul unei săli de fitness de la primul etaj și au derulat un banner. Ambasada Germaniei se află la etajul 2 și este separată de restul clădirii printr-o poartă de securitate. Șeful administrației ambasadei a purtat o scurtă conversație cu protestatarii”.

