De la operația din 2023, viața sa s-a transformat într-un calvar

„Un bărbat știe când este condamnat”, declară Arnaud Denis, care a fost nominalizat de trei ori la Premiile Molière. De la operația din 2023, viața sa s-a transformat într-un calvar: dureri postoperatorii intense, complicații grave precum decolorarea testiculului, sânge în urină și fecale, pierderea auzului, tulburări de vedere și pierderea poftei de mâncare. Aceste probleme l-au făcut să își piardă complet autonomia.

„Nu mai pot ieși din casă, nu mai am viață socială, nu mai am nicio viață. Nu mai am nimic din ceea ce constituie demnitatea unei vieți de om. Și este din ce în ce mai rău. Trăiesc ca un pacient oncologic în fază terminală. Medicii nu mai au nimic să-mi ofere”, a mărturisit acesta.

Denis susține că chirurgul care i-a implantat proteza l-a avertizat doar asupra „riscului de dureri cronice” și că nu a primit nici măcar o carte de implant, deși acest lucru este obligatoriu. Specialiștii consultați ulterior i-au spus că simptomele sale nu ar avea legătură cu implantul.

Actorul a mers în SUA pentru a-și scoate proteza

Totuși, în încercarea de a găsi o soluție, actorul a mers în SUA pentru a-și scoate proteza, o procedură care l-a costat 40.000 de euro, deoarece chirurgii francezi nu sunt „formați pentru explantare”.

„Trei săptămâni după ce m-am întors la Paris, durerile au scăzut, mă simt mai bine, dar starea mea generală continuă să se degradeze”, spune Denis.

Un neurolog i-a diagnosticat în cele din urmă encefalomielită mialgică (sindrom ASIA), o afecțiune apărută ca urmare a unui sindrom inflamator provocat de adjuvanții protezei. Potrivit expertizelor medicale citate de Midi Libre, implantul ar fi indus o inflamație care ulterior i-a afectat sistemul imunitar.

Bărbatul intenționează să depună o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru

„vătămări involuntare”.

„Ceea ce vreau este să depun plângerea înainte de a pleca. Încerc să arunc ultimele mele arme în această luptă”, a declarat el, subliniind dorința de a face dreptate înainte de încheierea propriului său drum.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE