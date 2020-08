Acesta oferă detalii halucinante ale vieții trăite după ce a fost recent, depistat cu COVID-19.

”Am fost depistat POZITIV cu covid-19 in data de 5 august. Celelalte familii care au intrat în contact cu mine au fost testate iar testul este NEGATIV. Incompetența şi greşelile nenumărate şi zilnice ale insituțiilor în cauză (DSP, Laborator analize etc) au făcut ca să se trimită rezultate eronate în urma cărora am fost acuzați de miniciună”, a scris Raul Bastean.

Conform acestuia, din data de 5 august ”zilnic trăim într-un stres oribil de mare şi o teroare care nu mai trece. Zilnic certuri telefonice cu DSP, greşeli flagrante (CNP-uri greşite sau incomplete, nume greşite – Băştian Sergiu Paul de ex, apariția şi dispariția din sistem, anchetă întârziată, date false, ambulanțe care nu mai vin sau ajung în miez de noapte şi nici măcar nu te consultă ci te pune să semnezi 3 hârtii şi pleacă ş.a.m.d.)”.

”Cireaşa de pe tort a venit azi când, una dintre familiile de contact (care s-a considerat că NU trebuie testată şi NU a fost testată) a fost anunțată la primărie că figurând pe lista celor POZITIVI!”; a mai notat actorul timișorean.

Acesta a adăugat: ”Când treci prin aşa ceva, e absolut îngrozitor să vezi atâta INCOMPETENȚĂ în serviciile publice. Revoltător, oribil!

ZILNIC (şi nu exagerez!) am sunat la DSP si cei de acolo mă directionau către SAJ iar de acolo către laboratorul de analize. Şi invers, fiecare înapoi către DSP. Audiențe la conducere, anchete, nervi irosiți degeaba”.

”Încep să cred altceva despre toată nebunia asta atâta timp cât eu care am plătit 300 de lei pt testarea SARS – COV 2, NU am dreptul să primesc rezultatul (fie el negativ sau pozitiv), decãt telefonic. Să-l repet (chiar şi contra cost) nici poveste. Carantină şi gura închisă!!! Eşti infectat! Oribil!

E dovada clară că lucrurile trebuiesc schimbate radical.

Sunt dezgustat şi frustrat! Să vă fie ruşine pentru mizeria pe care ați creat-o! ”, a conchis Radu Bastean.

În replică reprezentanții DSP Timiș au spus că vor verifica veridicitatea acuzațiilor. „Verificăm ce s-a întâmplat și când vom afla toate detaliile, vă vom transmite punctul de vedere”, a declarat Cornelia Bubatu, purtător de cuvânt al DSP Timiș.

FOTO: Banatul azi

