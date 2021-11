După evenimentul tragic de pe platoul de filmare, familia Baldwin s-a mutat în micul oraș Manchester, 4.500 de locuitori, în statul american Vermont.

Viața trebuie să continue, a explicat Hilaria. Mai ales pentru copiii, care nu ar trebui să sufere după tragedia în care a fost implicat tatăl lor.

Soția a organizat pentru Carmen (8 ani), Rafael (6 ani), Leonardo (5 ani), Romeo (3 ani), Eduardo (un an) și Lucia (8 luni) o mică petrecere.

În imagine, copii poartă costume de vrăjitoare și supereroi, iar tatăl lor e ”echipat” cu coarne vikinge și are o barbă stufoasă. El este îmbrăcat asemenea unei creaturi din populara carte pentru copii „Where the Wild Things Are” (n.r. Tărâmul monștrilor).

„Să explicăm situaţia copiilor a fost o experienţă puţin spus intensă zilele astea. Azi ne-am adunat şi am organizat o sărbătoare pentru ei, costumaţii pe ultima sută de metri… însă totul i-a bucurat atât de mult, încât mi-au topit inima de mamă. Un Halloween vesel vă urează Baldwinitos. Ei ne dau iubire, noi vă transmitem iubire”, a scris Hilaria, 37 de ani, soția lui Alec Baldwin, în dreptul imaginilor în care apare alături de soțul ei și de cei mici.

„Alec are nevoie de sprijin, iar eu trebuie am grijă de el și de sănătatea lui”, a spus Hilaria, într-un interviu pentru New York Post. Este un lucru teribil care s-a întâmplat. Alec se simte groaznic”.

Hilaria a fost criticată pentru imaginile postate, „nepotrivite și lipsite de sens”, în condițiile în care fiul de nouă ani al Halynei Hutchins petrece primul său Halloween fără mama sa.

„Copiii familie Baldwin ar trebui să se bucure de Halloween. Anul acesta, totuși, #hilariabaldwin ar fi trebuit să se abțină. Sărbătorește fără să postezi!”, a comentat altă persoană.

Pe de altă parte, mai multe celebrități și prieteni au apreciat postarea, exprimându-și susținerea pentru o familie care trece printr-o perioadă „intensă și dificilă”.

Fotografiile au fost difuzate la câteva ore după ce un nou raport a dezvăluit că au existat cel puțin alte trei descărcări accidentale de arme pe platoul de filmare înainte ca Hutchins să fie ucisă.

Foto: captură Instagram Hilaria Baldwin

Citeşte şi:

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în prima parte a lunii noiembrie

„Ne-am obișnuit să fim înjurați”. Ce aud paznicii din malluri de la clienții care vor să intre, dar nu au certificat verde

Rata de infectare în București scade sub 14 la mie, pentru prima dată din 10 octombrie

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf pregătește încă o lovitură pentru Anamaria Prodan! Renunță la ea pentru marele rival

Playtech.ro Pentru cine a cumpărat Gică Hagi un apartament, în mare secret. Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o pe ascuns, abia acum s-a aflat

Observatornews.ro Primele imagini cu fetiţa găsită moartă pe un câmp, în Arad. Noi detalii tulburătoare din anchetă

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2021. Scorpionii refuză să asimileze o lecție de viață primită de curând, completare la una mai veche

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport ŞOC!!! A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

PUBLICITATE Dovada științifică a unei locuințe igienice și cum să ai casa microscopic de curată