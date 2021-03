Actorul Ciprian Nemeșiu a murit, a fost găsit în spatele blocului în care locuia, a căzut de la etajul 7. Prietenii vorbesc de sinucidere

Trupul actorului a fost găsit de un vecin, în spatele blocului în care locuia, la etajul 7, în sectorul 2. Acesta a alertat autoritățile. Polițiștii fac cercetări pentru moarte suspectă și spun că nu au găsit un bilet de adio. Colegii actorului din trupa de improvizație Freeze au transmis un mesaj de adio într-o postare pe Facebook.

„Ai grijă de tine, Ciprian, acolo unde ai plecat! Am râs mult împreună, acum plângem fără tine. Pentru noi rămâi cel mai frumos spectacol. Îți mulțumim pentru tot și te iubim!”, a transmis trupa Freeze.

Foto: Facebook / Ciprian Nemesiu

Pe pagina de Facebook a actorului sunt zeci de mesaje de adio de la cei care l-au cunosut sau doar i-au urmărit spectacolele. Ștefania, o prietenă apropiată, a scris: „Din păcate, azi a fost o zi extrem de tristă… Colegul nostru talentat, tânăr, frumos, inteligent, sufletist Ciprian Nemeșiu s-a stins din viață.

A ales să se despartă de noi. Toată ziua am fost împietrită, cu greu am reușit să procesez informația că nu mai e printre noi. Ieri vorbisem cu el. Trebuia să aibă spectacol. Îmi luasem bilet să merg să îl susțin. Încă nici acum nu îmi vine sa cred. Nu m-am gândit nici măcar o clipă că are de gând să își ia viața. Dumnezeu să te odihnească și să îți fie sufletul liniștit, Ciprian!”.

Ciprian Nemeşiu era absolvent al Facultății de Actorie din cadrul Universităţii Spiru Haret şi al Facultății de Relaţii Economice din cadrul Universităţii Româno-Americane. Era membru al Trupei Freeze şi trainer de improvizaţie în cadrul şcolii de actorie Dream & Act și colaborase de-a lungul anilor cu mai multe televiziuni și teatre din București.

