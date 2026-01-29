Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 iunie, pe Chelsea Embankment, când radarul l-a surprins pe Idris Elba circulând cu 45 km/h într-o zonă cu limită de 32 km/h.

Sentința a fost dată prin Procedura Judiciară Unică (sistem accelerat), iar sancțiunile au inclus:

O amendă de 147 de lire sterline;

3 puncte de penalizare pe permis;

Plata a 110 lire sterline cheltuieli de judecată și o suprataxă de 59 de lire sterline pentru victime.

Reprezentanții Poliției Metropolitane au precizat că Sir Idris „a confirmat că el se afla la volan” în momentul producerii faptei. Un purtător de cuvânt a mai declarat că actorului i-a fost oferită inițial posibilitatea achitării unei amenzi fixe, însă aceasta nu a fost plătită, iar datele permisului de conducere nu au fost furnizate.

Avocații lui Idris Elba au susținut în fața instanței că notificarea privind amenda fixă nu a ajuns la clientul lor și că, dacă ar fi primit-o, acesta ar fi acceptat-o fără ezitare.

Poliția a confirmat însă că actorul nu era eligibil pentru un curs alternativ de reeducare rutieră, în urma unei verificări automate în baza de date a Schemei Naționale de Recalificare a Contravenienților Auto (NDORS).

Firma de avocatură a mai precizat că Idris Elba deținea un permis de conducere fără antecedente și că a pledat vinovat, ceea ce a permis evitarea unor costuri suplimentare ale procesului.

Cazul a fost soluționat prin Procedura Judiciară Unică, un mecanism rapid care permite magistraților să analizeze infracțiuni minore în privat, exclusiv pe baza documentelor scrise.

Incidentul s-a petrecut la doar o zi după ce s-a anunțat colaborarea actorului cu regele Charles pentru un documentar Netflix dedicat fundației King’s Trust.

