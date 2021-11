”Tatăl meu era violent, dar în același timp venea la fiecare meci, piesă de teatru și recital. Era un alcoolic, dar era treaz la fiecare premieră a unuia din filmele mele”, a scris actorul într-un fragment din cartea sa, obținut de revista People .

Will Smith a mai relatat un moment violent între mama și tatăl său la care a fost martor și despre care spune că l-a marcat ani de zile.

„Când aveam 9 ani l-am văzut pe tatăl meu lovind-o în cap pe mama atât de tare încât s-a prăbușit la podea. Am văzut-o scuipând sânge. Acel moment m-a definit cine sunt ca persoană probabil mai mult decât oricare alt moment din viața mea”, a scris Will Smith.

Actorul a mai scris că regretă că nu a putut să o apere pe mama sa în acea zi.

„Tot ce am făcut de atunci – premiile și laudele, faima și atenția, personajele și râsetele – au fost o serie subtilă de scuze față de mama mea pentru lipsa mea de acțiune din acea zi. Că am eșuat în acea zi. Că nu l-am înfruntat pe tatăl meu. Că am fost un laș”, a mai continut actorul.

Smith relatează că și-a jurat să o răzbune pe mama sa într-o zi. Decenii mai târziu, actorul îl îngrijea pe tatăl, care se afla în scaun cu rotile, bolnav de cancer, și a fost aproape să comită o crimă, „însă deceniile de durere, furie și resentimente s-au stins apoi încet și l-am dus pe tăticul la baie”, a mai scris actorul american.

El mai afirmă că și-a canalizat furia înspre o altă perspectivă:

„Nu poți primi nimic din lumea materială care să îți ofere liniște interioară sau împlinire. În cele din urmă nu contează câtuși de puțin cât de mult te-au iubit oamenii – vei putea zâmbi doar pe baza a cât de mult i-ai iubit tu”, a mai scris Will Smith.

Părinții lui Will Smith au divorțat în 2000. Tatăl actorului a murit în 2016.

Citeşte şi:

INSP: Aproape 90% dintre decesele înregistrate în ultima săptămâna au fost la persoane nevaccinate

Pacienți cu complicații pulmonare și cardiovasculare se întorc la spital după ce au trecut prin COVID-19. Unii au nevoie de terapie intensivă

Letonia declară stare de urgență sanitară. Angajaţii din sectorul public au termen până la jumătatea lunii să se vaccineze anti-COVID

PARTENERI - GSP.RO În urmă cu 27 de ani era pe culmile succesului în România. Acum a pierdut toți banii. Greșeala pe care a făcut-o

Playtech.ro Tânăra care și-a luat PROPRIUL TATĂ de SOȚ. Motivul este halucinant...

Observatornews.ro O femeie de 38 de ani cu COVID a murit în timp ce era la cumpărături în Iaşi. Nu era vaccinată şi s-a tratat acasă crezând că are gripă

HOROSCOP Horoscop 4 noiembrie 2021. Leii au parte de o zi care îi poate ajuta să se echilibreze și să-și pună ordine în gânduri

Știrileprotv.ro Când s-ar putea încheia pandemia, potrivit experților. Primele țări care ar putea ieși din criza sanitară

Telekomsport "M-a forţat să facem sex. Soţia lui a stat de pază". Scandal MONSTRU cu un conducător de stat. Autorităţile au muşamalizat totul

PUBLICITATE Cea mai bună experiență de utilizare a internetului fix din România - Vodafone Supernet Fibră