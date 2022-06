Actrița paramedic care cânta și salva vieți în subsolurile Azovstal a fost capturată de ruși. Nimeni nu știe nimic de ea, de o lună

În noiembrie 2019, Katerina s-a alăturat batalionului medical de voluntari „Hospitalieri”, după ce urmase cursuri de paramedic și lucrase deja în spitalele din estul Ucrainei.

În primele zile de după invazia Rusiei din acest an, a mers să salveze oameni la Spitalul Mariupol. Acest spital a fost bombardat de trupele ruse, iar fata și alți paramedici au fost duși la uzina metalurgică Azovstal. De acolo a transmis mai multe imagini în timp ce cânta, zâmbind încrezătoare în victoria ucrainenilor. Mama ei, Svetlana, a vorbit de mai multe ori cu ea, ultima oară pe 19 mai.

E cunoscută în rândul luptătorilor din Regimentul Azov cu numele „Ptașka”, Pasăre, după ce în urmă cu șase ani, la un concurs de desen, Katerina a pictat o imagine cu o pasăre, un trident ucrainean și o floare.

Mama Katerinei, Svetlana, se uită zilnic la fotografiile fiicei ei și ascultă melodii pe care le cânta într-un adăpost din Azovstal. Prin acest cântec, Katerina a vrut să atragă atenția asupra civililor și militarilor răniți care se aflau în subsolul uzinei și aveau nevoie de ajutor urgent, spune mama ei. Vocea medicului din Azovstal a atras atenția a mii și mii de oameni, la fel și fotografia ei.

„Katrusia nici măcar nu știa să vorbească bine încă, dar știa deja să cânte. Când era mică, ne culcăm, îi cântam cântecele ucrainene. Dar munca la sat te obosește și adormeam lângă ea. Mă trezea ca să termin de cântat. A mers la școala de muzică la clasa de voce, dar după șase luni de studii și-a dat seama că este scundă și s-a dus la bandura.

În clasa a IX-a a intrat la Școala de Muzică din Ternopil, pe care a absolvit-o cu onoruri. Avea 18 ani în 2019 când a plecat la Kiev. Desigur, eram îngrijorată, dar ea a mers singură la examenele de admitere, e o fată independentă. Și i-am spus că în viață ar trebui să realizeze totul singură”, spune mama despre fiica ei.

Înainte de a deveni medic voluntar, Katerina a fost voluntară timp de câțiva ani. Apoi a început să ajute la un spital militar din Kiev. Își luase motocicletă și apoi a început cursurile de paramedic. În noiembrie 2021 s-a alăturat batalionului de medici voluntari din regiunea Donețk, dar nu a semnat un contract pentru serviciu militar.

Batalionul Medical Hospitaller a fost înființat de medicul voluntar Iana Zinkevici în 2014, ca o organizație de voluntari a paramedicilor. Sloganul batalionului este „Pentru fiecare viață”. Paramedicii, inclusiv Katerina, au salvat și ajutat mulți ucraineni și soldați ucraineni.

În primele zile ale războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, Katerina a mers la Mariupol. Ca paramedic, a lucrat într-un spital militar și a asistat mulți civili. Când spitalul a fost bombardat de armata rusă, unii pacienți și medici și-au găsit refugiu în Azovstal.

Mama fetei nu știa prea multe despre locul unde se află Katerina, a aflat că este la Mariupol de la începutul lunii martie. „Nu aveam secrete. Dar acum poate mă proteja, nu mi-a spus ceva ca să nu-mi fac griji sau să plâng. Dar, de regulă, ea îmi spunea totul. Știu că era la Mariupol de la începutul lunii martie. Și apoi comandantul m-a sunat și mi-a spus că Katia a fost luată prizonieră.

Era înainte de Paște. Eram foarte îngrijorată, m-am gândit, care ar trebui să fie următorii noștri pași. Dar apoi ea mi-a trimis un scurt videoclip, în care arată că nu era în captivitate și din videoclip reiese clar că se afla în Azovstal. Deși am simțit că nu va fi bine, pentru că am văzut la televizor ce se întâmplă acolo la Mariupol. Inima mamei simte”, spune Svetlana.

Apoi a apărut o fotografie care a fost răspândită pe rețelele de socializare și în care se spunea că e trupul Katerinei, ucisă. „Nu am crezut, am început să caut cine a distribuit și această postare a fost ștearsă. Mulți oameni au citit informații false și au început să-mi transmită condoleanțe. Sunt recunoscător oamenilor pentru grija și compasiunea lor, dar trebuie să știți adevărul. Au fost trei zile în care am trăit 20 de ani din viața mea. Dar informația nu a ajuns atât de repede la Azovstal.

Când fiica mea a aflat despre asta, mi-a trimis un mesaj vocal. Legătura cu ea a fost foarte proastă și nu avea timp. Când am avut ocazia să avem o conversație lungă, care a durat multe minute, ea a spus că are mult de lucru, că sunt mulți civili acolo”, a spus mama fetei.

Apoi, în ultima convorbire telefonică pe care cele două au avut-o, Kateria și-a avertizat mama că alături de militari și civili, inclusiv femei și copii, părăsește Azovstal. „M-a avertizat dimineața că nu va exista comunicare mult timp, mi-a cerut să stau liniștită, să o aștept, să am credință și să o iubesc. Nu am deloc informații despre ea, din ziua în care a plecat din fabrică. După aceea, am văzut un videoclip în care era percheziționată. Dar nu știu nimic despre ea sau unde e acum”, spune Svetlana.

Captură dintr-un scurt video despre care se spune că e filmat în momentul în care Katerina era percheziționată de soldații ruși, la ieșirea din subsolurile Azovstal, acum o lună

De mai bine de o lună, mama nu a primit nicio veste de la fiica ei. Dar crede că ea se va întoarce acasă curând. Fiica i-a cerut mamei să-i facă găluște cu brânză și ciocolată și pandișpan cu cireșe, atunci când va veni acasă. Brânza este întotdeauna la frigider, iar un borcan de compot de cireșe a fost deja pus deoparte. „Să gătesc în orice moment. Așa că va fi un tort de ciocolată cu cireșe și găluște cu brânză pentru fiica mea!”, mai spune mama „Păsării” din Azovstal.

