Actrița Roseanne Barr o acuză pe Michelle Obama că se află în spatele deciziei ABC de a-i anula serialul

Roseanne Barr, vedeta serialului Roseanne, a scris un mesaj în care a comparat-o pe Valerie Jarrett, fost consilier în administraţia Obama, cu Muslim Brotherhood, organizaţie considerată de mulţi rasistă, dar şi cu o maimuţă. “Dacă Muslim Brotherhood & Planeta Maimuţelor ar avea un copil = VJ”, a scris ea folosind iniţialele lui Jarrett, ca răspuns la un mesaj în care aceasta era acuzată că ar fi ajutat la acoperirea unor presupuse fărădelegi ale administraţiei Obama.

În urma acestui mesaj, ABC a anulat serialul Roseanne, deşi revenirea acestui show, după 21 de ani, a înregistrat o audienţă record. Totodată, în urma scandalului, Roseanne Barr şi-a cerut scuze, afirmând că mesajul a fost scris sub influenţa unui somnifer pe care îl ia.

“Era ora 2 dimineaţa şi am scris sub influenţa Ambient (…) Am făcut o greşeală pe care nu aş fi dorit să o fac… nu o apăraţi, vă rog”, a revenit ea cu un mesaj pe Twitter. Ea le-a cerut oamenilor să nu boicoteze ABC, care a decis anularea serialului ei.

“Nu îmi plângeţi de milă. Vreau doar să îmi cer scuze faţă de sutele de oameni, de minunaţii scenarişti şi de actorii talentaţi, care şi-au pierdut slujbele din cauza mesajului meu prostesc”, a mai spus ea.

Ulterior, Roseanne Barr a adus acuzaţii scandaloase la adresa lui Michelle Obama. Ea a distribuit un mesaj de pe Twitter, în care o persoană scria că soţia fostului lider de la Casa Albă a avut o discuţie cu directorul ABC, convingându-l pe acesta să anuleze serialul.

Anularea serialului nu este urmare a mesajului. Agenţia de impresariat artistic ICM a anunţat că nu o va mai reprezenta pe Barr, iar mai multe posturi TV au decis să renunţe la redifuzarea show-ului ei. În plus, platforma Hulu a transmis că noile episoade ale serialului nu vor mai fi disponibile pe serviciul de streaming.

Noul sezon Roseanne, format din nouă episoade, a fost cel mai vizionat serial din acest sezon, înregistrând audienţe mai mari decât This is Us (NBC) şi The Big Bang Theory (CBS). Serialul urma să revină în toamnă cu un al 11-lea sezon de 13 episoade.

Foto: ABC