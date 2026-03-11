O sală de cinema transformată în tribunal este scena unui proces neobișnuit ce implică 79 de persoane acuzate de fraudă în unul dintre cele mai mari scandaluri economice din Polonia.

Procesul mutat în cinematograful „Pod Kopułą” a fost necesar din cauza numărului mare de acuzați și de avocați, precum și a interesului imens al mass-media.

Sala de cinema, obișnuită să găzduiască proiecții de filme, a fost adaptată pentru a deveni un tribunal. Proiectoarele au fost înlocuite de tomuri de documente juridice, iar fotoliile din catifea roșie au fost ocupate de acuzați și avocați.

„Este o situație excepțională, dar necesară”, a declarat procurorul Łukasz Wawrzyniak de la Procuratura Districtuală din Poznań.

Între anii 2015 și 2019, acuzații – agricultori, șoferi de cisterne și tehnicieni de laborator – ar fi diluat laptele cu apă pentru a-i scădea valoarea nutritivă și ar fi manipulat echipamentele de livrare pentru a comite fraude.

Fiecare dintre ei este suspectat că ar fi obținut ilegal între 5.000 (1.200 de euro) și 50.000 de zloți (11.800 de euro).

„Totul era meticulos planificat”, au subliniat procurorii în actul de acuzare.

În timpul ședinței de ieri, acuzații au ascultat actul de acuzare și au început să depună mărturie. Majoritatea au negat acuzațiile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare pentru fraude sistematice.

