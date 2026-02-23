De ce nu este suficient noul buletin

Cartea electronică de identitate stochează adresa pe cip, dar aceasta nu mai apare tipărită pe document. În practică, asta înseamnă că pentru pentru lucruri banale, dar extrem de importante precum înscrierea copiilor la școală, deschiderea unui cont bancar, acte notariale sau depunerea unor dosare la instituții publice este necesară o adeverință care confirmă domiciliul.

„M-am trezit la bancă fără documentul necesar”, a povestit un ieșean de 34 de ani, care și-a făcut recent noul buletin.

O tânără din Copou spune că a fost nevoită să se întoarcă acasă pentru a genera adeverința înainte de o programare la notar. „Mi se pare un pas în plus care complică lucrurile”, a declarat aceasta.

Există două variante: online sau la ghișeu

Adeverința poate fi obținută:

online, din platforma hub.mai.gov.ro

fizic, de la serviciile de evidență a persoanelor

Pentru varianta online este necesar PIN-ul de 4 cifre primit la ridicarea buletinului. Fără acest cod nu se pot accesa datele din cip și nu se poate genera documentul. Adeverința descărcată online are aceeași valoare juridică precum cea emisă la ghișeu.

Adeverința este valabilă 6 luni de la data emiterii. Până când sistemele digitale vor permite verificarea automată a domiciliului între instituții, acest document rămâne necesar în majoritatea procedurilor administrative.

Documentul electronic vine ca alternativă la cartea de identitate simplă, care va mai putea fi utilizată doar până la 3 august 2031, și există o diferenţa clară între ele.



