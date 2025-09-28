Noul produs, denumit „Bone-02”, permite fixarea rapidă și precisă a oaselor, chiar și în condiții de sângerare abundentă. Tratamentul se aplică printr-o singură injecție, care „lipește” fragmentele osoase în aproximativ trei minute.

Într-un caz clinic, un pacient cu o fractură la încheietura mâinii a fost tratat printr-o incizie de doar 3 cm și s-a vindecat în câteva minute, evitând astfel o operație complexă cu plăci metalice și șuruburi. După trei luni, controlul medical a confirmat o recuperare completă, fără complicații.

Inspirația pentru acest adeziv a venit din natură, mai exact de la stridii, care au capacitatea de a se fixa pe suprafețe subacvatice – o provocare pentru adezivii convenționali.

Similar, „Bone-02” formează legături extrem de rezistente chiar și în condiții dificile, cum ar fi umiditatea sau presiunea ridicată.

Spre deosebire de adezivii obișnuiți, bio-adezivul secretat de stridii formează legături rezistente la presiune și eroziune în condiții de umiditate ridicată, sărare și în mișcare constantă, a explicat Interesting Engineering.

Potrivit creatorilor, adezivul are o forță de prindere de peste 180 kilograme și se absoarbe treptat în organism pe măsură ce osul se regenerează, eliminând necesitatea unei a doua operații pentru îndepărtarea implanturilor.

În plus, testele preliminare sugerează că riscul de infecție este mai mic decât în cazul intervențiilor tradiționale cu plăci metalice.

