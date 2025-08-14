Oficiul pentru controlul activelor străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei americane a menționat că suspendarea se va aplica doar acelor tranzacții care „sunt în mod obișnuit necesare pentru participarea sau susținerea întâlnirilor din statul Alaska între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Federației Ruse”.

Suspendarea va rămâne în vigoare până pe 20 august.

Washingtonul a impus o gamă largă de sancțiuni împotriva oficialilor și companiilor ruse, în principal din cauza războiului de agresiune purtat de Kremlin împotriva Ucrainei. Aceste sancțiuni ar fi putut împiedica deplasările în Alaska pentru cei implicați în discuții, notează DPA.

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska, și va începe la ora locală 11:30 (22:30 ora României). Putin va fi însoțit de ministrul finanțelor Anton Siluanov și ministrul apărării Andrei Belousov.

