Președintele american a ordonat expulzarea unor presupuşi membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua în temeiul legii Alien and Sedition Act, susţinând că are dreptul de a-i declara „străini inamici”.

Adoptată în 1798, în contextul unui război naval nedeclarat între Statele Unite și Franța, legea a fost folosită până acum de trei ori, de fiecare dată pe vreme de război, ultima dată împotriva imigranților japonezi, ca răspuns la atacul de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941.

Activiştii pentru drepturile omului au contestat decretul în instanţă, iar judecătorul James Boasberg a hotărât sâmbătă să-și ia la dispoziție 14 zile pentru a examina legalitatea inițiativei administrației Trump, perioadă în care orice expulzare în baza legii invocate de președintele american este interzisă.

Cu toate acestea, administrația Trump și-a pus în aplicare decizia și a expulzat peste 200 de presupuşi membri ai Tren de Aragua, o bandă venezueleană acuzată de răpiri, extorcări şi asasinate la comandă.

„Un singur judecător dintr-un singur oraş nu poate dirija mişcările unui avion plin de străini terorişti care au fost expulzaţi fizic de pe teritoriul SUA”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ea a spus că instanţa nu are „niciun temei legal” şi că instanţele federale nu au, în general, jurisdicţie asupra modului în care un preşedinte conduce afacerile externe.

Afacerea Tren de Aragua reprezintă o provocare fără precedent a lui Trump la adresa sistemului de control şi echilibru al Constituţiei SUA şi independenţei ramurii judiciare a guvernului.

Patrick Eddington, expert juridic în securitate naţională şi libertăţi civile la Institutul libertarian Cato, a declarat că, orice ar spune, Casa Albă a „sfidat deschis” judecătorul.

„Acest lucru este dincolo de orice limită şi cu siguranţă fără precedent”, a declarat Eddington, numindu-l cel mai radical test al sistemului american de control şi echilibru de la Războiul Civil încoace.

Într-o audiere desfăşurată sâmbătă seara, Boasberg a blocat utilizarea legii timp de 14 zile, afirmând că statutul se referă la „acte ostile” comise de o altă ţară care sunt „proporţionale cu războiul”.

Boasberg a declarat în timpul audierii că orice zbor care transportă migranţi procesaţi în temeiul legii ar trebui să se întoarcă în SUA. Notificarea sa scrisă a ajuns pe rol la ora 23:25 GMT.

A doua zi, preşedintele El Salvador, Nayib Bukele, a postat pe site-ul de socializare X o înregistrare în care se vede cum nişte bărbaţi sunt scoşi cu forţa dintr-un avion în întunericul nopţii, pe fondul unei prezenţe masive de securitate.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6