The Atlantic a făcut dezvăluiri tulburătoare la începutul acestei săptămâni. Potrivit revistei americane de analiză politică, redactorul său șef, Jeffrey Goldberg, a fost inclus din eroare într-un chat creat pe aplicația Signal de către consilierul de securitate națională Mike Waltz pentru a discuta și împărtăși informații cu privire la atacurile împotriva rebelilor houthi din Yemen. Revista americană a ales să nu publice informațiile despre operațiuni militare primite de Goldberg, dar a precizat că unele dintre ele pot fi considerate strict confidențiale.

Pusă într-o situație stânjenitoare și criticată pentru faptul că discută planuri despre operațiuni militare într-un chat de pe o aplicație comercială și nu pe o platformă guvernamentală securizată, Casa Albă și Pentagonul au replicat că atacurile au fost „foarte reușite”, l-au luat în colimator pe Jeffrey Goldberg, l-au apărat pe Mike Waltz și au susținut că pe chat-ul respectiv nu au fost distribuite informații clasificate.

Confruntată cu această abordare a administrației Trump, The Atlantic a ales să publice o parte din informațiile sensibile la care a avut acces Jeffrey Goldberg înainte de a ieși din proprie inițiativă de pe chat.

Informările lui Pete Hegseth

Capturile de ecran arată că secretarul apărării, Pete Hegseth, a trimis un mesaj cu ora de lansare a unei operațiuni din 15 martie, precum şi alte detalii.

Textul lui Hegseth începe cu titlul „TEAM UPDATE” (actualizare pentru echipă – n.r.) şi continuă:

„TIME NOW (11.44 ET): Vremea este FAVORABILĂ. Tocmai am CONFIRMAT cu CENTCOM că suntem gata pentru lansarea misiunii”

„1215et: Lansarea F-18 (primul pachet de atac)”

„1345: „Trigger Based” F-18 1st Începe fereastra de lansare (Ţinta teroristă este @ locaţia ei cunoscută, aşa că AR TREBUI SĂ NE ÎNCADRĂM ÎN TIMP – Sunt lansate, de asemenea, drone de atac (MQ-9s)”

„1410: Lansarea altor F-18 (al doilea pachet de atac)”

„1415: Drone de atac la ţintă (acesta este momentul în care vor fi lansate primele bombe, în aşteptarea unor ţinte anterioare „bazate pe declanşare”)”

„1536 F-18 încep a doua serie de atacuri – de asemenea, au fost lansate primele Tomahawk-uri cu baza pe mare”

„Urmează mai multe (conform cronologiei)”

„În prezent, suntem bine în ceea ce priveşte OPSEC”

„Dumnezeu să fie cu luptătorii noştri”.

Casa Albă insistă că informațiile nu sunt secrete, dar se opune publicării lor

„Există un interes public evident pentru dezvăluirea informațiilor pe care consilierii lui Trump le-au inclus în canale de comunicații nesecurizate, mai ales că oficialii de rang înalt ai administrației încearcă să minimizeze importanța mesajelor care au fost schimbate” între ei în mod nesecurizat, subliniază The Atlantic.

Revista spune că a contactat administrația Trump pentru a o întreba dacă este de acord să publice mai multe mesaje și mai precise decât cele menționate în primul articol. Deși a susținut că schimbul de mesaje de pe Signal nu conține nicio „informație clasificată”, Casa Albă s-a opus publicării altor informații, semnalează The Atlantic, care a ales în cele din urmă să publice informațiile pe care le are, mascând însă numele unui agent CIA.

Președintele american Donald Trump i-a luat apărarea consilierului său Mike Waltz pe tema incidentului Signalgate și l-a criticat pe Jeffrey Goldberg, catalogându-l un om „foarte rău” pentru Statele Unite.

La rândul lui, Mike Waltz și-a recunoscut vina pentru includerea lui Jeffrey Goldberg în grup, a susținut că încă nu își dă seama cum s-a întâmplat acest lucru și l-a insultat pe redactorul-șef al revistei The Atlantic, numindu-l un „ratat”.

Audieri în Senatul SUA

Audiați în Senat, directorul CIA John Ratcliffe şi șefa serviciilor secrete americane Tulsi Gabbard au declarat că Pete Hegseth este cel care stabilește ce informaţii din domeniul apărării sunt clasificate.

Întrebată dacă detalii despre loviturile asupra houthi, cum ar fi secvenţa şi momentul atacului, nu ar fi fost considerate clasificate, Gabbard a declarat: „Redirecţionez către secretarul apărării şi Consiliul Naţional de Securitate această întrebare”.

Pete Hegseth evită să răspundă dacă a declasificat informaţiile discutate în chat-ul de pe Signal, spunând doar: „Nimeni nu trimite prin mesaj planuri de război şi asta este tot ce am de spus despre asta”. Apoi, la fel ca Trump, a vorbit despre o operațiune de succes în Yemen. „Loviturile împotriva Houthi din acea noapte au fost de o eficienţă devastatoare. Şi sunt incredibil de mândru de curajul şi priceperea trupelor”, a declarat șeful de la Pentagon.

