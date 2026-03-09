Bărbatul a agresat-o pe tânără și a forțat-o să intre în portbagaj

Ancheta arată că cei doi şi-ar fi sustras reciproc telefoanele mobile, tânăra apelând numărul unic de urgenţă 112 de pe numărul bărbatului. Polițiștii l-au sunat apoi pe bărbat chiar pe numărul fetei. Incidentul a avut loc în noaptea dintre 7 și 8 martie. Tânăra ar fi fost și agresată.

„La data de 8 martie 2026, în jurul orei 03:20, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbuneşti au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o tânără, de 17 ani, din Albeni, cu privire la faptul că în timp ce se afla în oraşul Ţicleni, pe fondul unui conflict spontan generat de gelozie, ar fi fost lovită cu pumnul în zona pieptului, după care introdusă în portbagajului autoturismului prietenului său, de 23 de ani, din Ţicleni, împotriva voinţei sale”, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj, potrivit News.ro.

Bărbatul a dus-o pe adolescentă, care îi era concubină, în portbagaj, până la locuința acesteia. IPJ Gorj precizează că a fost constituită o echipă operativă, care s-a deplasat la domiciliul victimei, unde tânăra a fost identificată şi condusă la sediul Poliţiei pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt.

În urma cercetărilor a ieșit că tânărul, în urma conflictului, „ar fi oprit maşina şi ar fi deschis cu forţa portiera dreapta faţă, de unde ar fi tras-o pe aceasta afară din autoturism pe sol, ar fi ameninţat-o cu moartea şi introdus–o în portbagajul autoturismului, conducând până la domiciliul acesteia din comuna Albeni”, au mai trasnsmis poliţiştii.

Polițiștii au vorbit cu bărbatul pe numărul de telefon al femeii

Tânărul a fost contactat de poliţişti pentru lămuriri, pe numărul de telefon al femeii.

„În urma discuţiei purtate cu poliţiştii, bărbatul ar fi distrus telefonul mobil al tinerei şi l-ar fi aruncat într-o pădure”, a mai precizat IPJ Gorj.

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Ordin de protecţie provizoriu şi dosar penal

În cauză, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu şi au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, ameninţare, distrugere şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Tânăra a fost examinată de medicul legist, care a stabilit că nu i-a fost pusă viaţa în pericol.

