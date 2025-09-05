Imaginile care au apărut în mediul online au atras rapid atenția polițiștilor din Timiș, care au început verificările pentru identificarea acestora.

Polițiștii spun că aceste cazuri devin tot mai frecvente. Conform legii, trotinetele trebuie folosite pe piste speciale, iar dacă acestea nu există, doar pe partea dreaptă a drumului. Nu pe mijloc, nu printre mașini.

„Este un comportament periculos, care pune în pericol atât viața minorilor, cât și a celorlalți participanți la trafic”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

În acest context, se vor face mai multe controale în trafic în perioada următoare, mai ales în zonele unde se știe că circulă des tinerii cu trotinetele.

De asemenea, părinții sunt îndemnați să le explice acestora regulile de circulație și să îi supravegheze pentru prevenirea tragediilor.

Totodată, Poliția Română a lansat joi, 21 august 2025, un apel emoționant pentru părinții copiilor care au trotinete. Conform unui mesaj video publicat de instituție, anual, sute de copii ajung la spital din cauza accidentelor cu trotinete.

