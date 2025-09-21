Durere fără margini, după tragedia din Sibiu

Denis a suferit un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, pe 2 septembrie, iar starea lui s-a înrăutăţit pe parcursul spitalizării. Reprezentanții spitalului au confirmat decesul copilului, potrivit Turnul Sfatului.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate”, au anunţat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean Sibiu.

Mesajele de condoleanțe au început să apară pe rețelele de socializare, după confirmarea veștii triste.

„E foarte trist și nedrept ca un copil să își părăsească părinții și prietenii astfel. Sperăm ca bunul Dumnezeu să-i ofere în ceruri o eternitate liniștită și părinților multă putere să treacă peste această mare încercare. Nu te vom uita niciodată, Denis! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Școala de Dans „Ioan Macrea”.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs pe 2 septembrie, în jurul orei 21:00, când băiatul de 13 ani, din Porumbacu de Jos, circula pe o trotinetă electrică. Denis a pierdut controlul direcției, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

Copilul nu purta cască de protecție. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat un traumatism cranio-cerebral grav și multiple excoriații.

El a ajuns în stare de comă la spital, a fost operat și internat la reanimare. Însă, de la început, prognosticul medicilor a fost rezervat. După aproape trei săptămâni în care medicii au luptat să-l salveze, copilul s-a stins la spital.

Specialiștii avertizează că în România nu există siguranţă rutieră

Cazul accidentului lui Denis a readus în atenție pericolele pe care le presupune folosirea trotinetelor electrice de către minori, mai ales pe drumurile publice. Pilotul de raliuri Titi Aur afirmă că în România nu există siguranţă rutieră, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu trotinete electrice.

Specialistul în conducere defensivă avertizează că acest fenomen „e scăpat de sub control”.

„La noi, siguranţa rutieră nu există. Neexistând pe lista celor care ne conduc, circulaţia se derulează într-o junglă. Mai mult, a apărut trotineta electrică, care, odată cu telefonul mobil, cele două evoluţii tehnice extraordinare, nu fac decât să aducă mai multe cauze din care avem accidente cu morţi şi răniţi grav”, ”, a declarat Titi Aur.