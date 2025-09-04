Fenomen scăpat de sub control

Un băiat a fost rănit grav după ce a căzut, marţi seara, de pe o trotinetă electrică în municipiul Sibiu. De asemenea, un tânăr de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, fiind plasat sub control judiciar, după ce a trecut pe roşu la semafor şi a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 al Capitalei, victima decedând la spital.

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, avertizează că acest fenomen „e scăpat de sub control”.

„La noi, siguranţa rutieră nu există. Neexistând pe lista celor care ne conduc, circulaţia se derulează într-o junglă. Mai mult, a apărut trotineta electrică, care, odată cu telefonul mobil, cele două evoluţii tehnice extraordinare, nu fac decât să aducă mai multe cauze din care avem accidente cu morţi şi răniţi grav”, ”, a declarat, joi, Titi Aur, la Digi24.

Specialistul acuză că tinerii sunt „needucaţi” în privinţa circulaţiei rutiere

El susține că „trotineta electrică este aproape nereglementată”, în România.

„În şcoala generală, în liceu, nu se face nimic de educaţie rutieră organizat, nu vorbesc de Poliţia Rutieră, ONG-uri etc, ci de sistemul de educaţie, care nu face nimic. Şi atunci se urcă tânărul, copilul, pe trotineta electrică, care ar trebui să meargă cu maximum 25 de km/h, dar toate trotinetele private, nu vorbim de cele închiriate, merg cu 50, 70, 80, chiar şi peste 80 de km/h, fără cască, fără protecţie şi fără educaţie deloc”, mai adaugă Titi Aur.

Potrivit acestuia, tinerii sunt „complet needucaţi” în privinţa circulaţiei rutiere. 

„Şi atunci cei care merg, cum a fost cazul din Bucureşti, tânărul respectiv poate să spună foarte simplu că el n-a ştiut ce înseamnă becul ăla roşu de la intersecţie. Poate spune: «n-am ştiut, nu m-a învăţat nimeni, nici la şcoala generală nu m-a obligat nimeni să ştiu»”, a explicat specialistul. 

Diferențe de legislație între Olanda și România

Titi Aur mai subliniază faptul că în Olanda trotineta se confiscă de către autorități, în anumite condiții.

„În Olanda, dacă te prinde cu trotineta că merge mai mult de 25 de km/h pe stradă, se confiscă. De ce? Pentru că devine pericol public. La noi, nimeni nu te controlează la trotinetă, nimeni nu te educă, nimeni nu te sancţionează şi bineînţeles că vom avea din ce în ce mai multe accidente şi cu trotinetă, dar şi cu maşini”, a mai spus el.

Avertisment către Guvern

Specialistul în conducere defensivă mai avertizează că atâta vreme cât „niciun partid, niciun guvern, nimeni nu este interesat de aceste aspecte”, se vor produce în continuare tragedii rutiere.

„Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu există pe masa guvernanţilor. Niciun partid, niciun guvern, nimeni nu este interesat de acest aspect. Atâta timp cât vom rămâne în situaţia asta, vom asista la tragedii în continuare, tragedii imense. Deocamdată nu s-a atins coarda sensibilă a guvernanţilor. Nu există acest aspect”, a încheiat Titi Aur.

Peste 140 de accidente cu trotinete electrice în București, în 2025

Conform Poliției Capitalei, peste 140 de accidente cu trotinete electrice au avut loc în Capitală, în primele șase luni din 2025.

Aproximativ 30 dintre acestea au fost grave, fiind soldate cu o persoană decedată şi peste 25 de persoane rănite grav, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025. De asemenea, au fost înregistrate şi peste 110 accidente uşoare, în urma cărora au fost rănite aproximativ 120 de persoane.

Totodată, în aceste evenimente rutiere au fost implicați şi 40 de minori, arată Poliția Capitalei. Printre cauzele accidentelor sunt: abaterile utilizatorilor de trotinete electrice, viteza neadaptată și neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers.

