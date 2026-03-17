Scandalul a început când Gabriela Horga l-a întrebat pe ministrul PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, despre datoriile companiilor din subordine.

„Noi aici vorbim, noi aici discutăm despre faptul că spuneți (n.red. PSD) că finanțați un pachet din așa ceva și, din nou, mințiți. Din nou mințiți, cum ați făcut în nenumărate rânduri atunci când vorbim despre buget. Asta faceți cu acest pachet”, a spus liberala Horga, care prezida dezbaterile la proiectul bugetului de stat pe 2026.

Adrian Câciu, aflat pe scaunul alăturat, i-a atras atenția senatoarei PNL că „nu avea dreptul la replică” sau trebuia să ceară să ia cuvântul. „Îmi țineți lecții acum?! Nu îmi mai țineți lecții, că doar jigniți colegii în cea mai mare parte a timpului. Trecem la întrebări”, a ripostat Gabriela Horga.

În acel moment, Adrian Câciu și-a pierdut cumpătul, i-a dat Gabrielei Horga peste mână şi a țipat la ea: „Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns! Păi, ce faceți?”. Extrem de nervos, Adrian Câciu a lovit și masa cu mâna.

Imaginile pot fi văzute mai jos:

