Acuzații de evaziune fiscală de milioane de euro

Adrian Sârbu, fostul director al grupului Mediafax, a fost acuzat în ultimul rechizitoriu, întocmit pe 8 iulie 2024, de comiterea unor fapte de evaziune fiscală care ar fi prejudiciat statul cu peste 4 milioane de euro.

Potrivit legislației în vigoare, evaziunea fiscală care provoacă un prejudiciu mai mare de 1 milion de euro se pedepsește cu închisoare între 8 și 15 ani.

Astfel, faptele din 2014 s-ar fi încadrat în termenul de prescripție de 10 ani, conform articolului 154 din Codul Penal.

Suspendarea prescripției în timpul pandemiei

Tribunalul București a stabilit că faptele comise în 2014 ar fi trebuit să fie prescrise pe 11 august 2024. Totuși, conform instanței, perioada stării de urgență din 16 martie 2020 până pe 14 mai 2020 a suspendat cursul prescripției.

În motivarea deciziei, instanța a explicat: „Termenul de prescripție a răspunderii penale, ce a început să curgă la data de 11.08.2014, nu se va împlini la data de 11.08.2024, tocmai ca efect al suspendării cursului prescripției în perioada 16.03.2020 și 14.05.2020, rechizitoriul fiind întocmit la data de 08 iulie 2024, respectiv înainte de împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale”. Astfel, prescripția a intervenit în septembrie 2024.

Parcursul complicat al dosarului

Dosarul lui Adrian Sârbu a trecut printr-un lung proces juridic, incluzând două trimiteri în judecată, două restituiri la parchet și ani întregi de proceduri.

Sârbu a fost arestat preventiv în februarie 2015 și a petrecut patru luni în detenție, fiind acuzat de evaziune fiscală, instigare la delapidare și spălare de bani. În 2016, Parchetul General l-a trimis în judecată pentru un prejudiciu estimat la 14 milioane de euro.

În 2019, Curtea de Apel București a validat rechizitoriul, dar în 2020 Înalta Curte de Casație și Justiție a decis restituirea dosarului la parchet, invocând nulitatea expertizei financiar-contabile și neregularități ale acuzațiilor.

Ulterior, dosarul a fost transferat la DNA în 2021, iar în 2024 procurorii anticorupție au emis un rechizitoriu revizuit, care estima prejudiciul la 4 milioane de euro.

Totuși, Tribunalul București a invalidat acest rechizitoriu în 2025, motivând că „nu există o modalitate legală prin care PÎCCJ s-a dezînvestit (…), neputându-se nici susține că învestirea organului care a emis rechizitoriul în prezenta cauză s-ar fi realizat doar în momentul reunirii dosarului la dosarul (…)”.

Efectele deciziei: procesul penal închis

Cu hotărârea Curții de Apel București din martie 2026, procesul penal împotriva lui Adrian Sârbu se închide definitiv din cauza prescripției faptelor.

Singura soluție rămasă pentru stat este recuperarea prejudiciului prin acțiuni civile. ANAF poate continua demersurile pentru recuperarea sumelor datorate, dar urmărirea penală este imposibilă după această decizie.

