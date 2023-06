„Deși am un speech pregătit, am considerat de cuviință să vă spun cam ce îmi spune sufletul. Nu am crezut și nu m-am așteptat ca în momentul în care am plecat la București în urmă cu două zile să primesc această șansă din partea colegilor mei, și vreau să le mulțumesc pe această cale, de a face parte din Guvernul României și a deveni ministru”, a spus vizibil emoționat Adrian Veștea.

Veștea a mai spus că, din poziția de ministru, va fi „destul de rezervat în declarații și atent la ce fac”.

„Nu voi uita Brașovul, deși nu aș vrea să se speculeze fiindcă mi-am dat seama că fiecare lucru pe care îl spui poate fi interpretat. O să fiu destul de rezervat în declarații și o să fiu atent la ce fac. Sunt un om al faptelor care pe parcursul timpului, atât din poziția de primar, cât și din cea de președinte al Consiliului Județean, am implementat proiecte. Vreau să vă asigur pe toți cei care ați trudit la acest aeroport că vă sunt recunoscător”, a spus Veștea.

Adrian Veștea, 50 de ani, este președinte al Consiliului Județean Brașov din iunie 2016. În perioada 2004 – 2016, a fost primar al oraşului Râşnov. Odată învestit în poziția de ministru al Dezvoltării, el va fi nevoit să renunțe la șefia CJ Brașov.

Primul aeroport construit în România în ultimii 50 de ani

Aeroportul Brașov a fost inaugurat, joi dimineață, odată cu aterizarea unei aeronave Boeing 737 a companiei naționale TAROM. Aeronava a avut la bord circa 100 de persoane: politicieni, personalități brașovene, jurnaliști și alți invitați și a fost pilotat de Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu.

Aeroportul din Brașov se află în localitatea Ghimbav, la 9 kilometri de municipiul Brașov, și este primul aeroport nou din ultimii 50 de ani din România. Construcția aeroportului a început în primăvara anului 2020 și a costat aproximativ 140 de milioane de euro.



