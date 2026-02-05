Adriana Georgescu, avocata PNL prinsă în flagrant când lua mită, a fost arestată la domiciliu

Adriana Georgescu, arestată la domiciliu

Suma ar fi fost oferită în schimbul unor presupuse intervenții în justiție. Judecătorii au decis ca măsura arestului la domiciliu, valabilă pentru 30 de zile, să fie suficientă pentru desfășurarea anchetei.

Judecătorii au constatat că urmărirea penală poate fi desfășurată în condiții de legalitate și în situația arestului la domiciliu. S-a luat în calcul că persoana poate fi în continuare prezumată nevinovată, dar și că autoritățile pot efectua acte de urmărire penală pentru aflarea adevărului”, a explicat avocatul Adrianei Georgescu într-o intervenție pentru televiziunea RomâniaTV.

Instanța a respins solicitarea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, în dosarul de urmărire penală nr. 260/2/P/2025. În schimb, judecătorii au dispus măsura arestului la domiciliu pentru cei doi inculpați, pentru o perioadă de 22 de zile, începând cu data de 5 februarie 2026 până pe 27 februarie 2026 inclusiv, potrivit deciziei instanței.

Cum a fost prinsă Adriana Georgescu luând mită

Procurorii susțin că Adriana Georgescu, împreună cu un alt bărbat care pretindea în mod fals că este general SIE, au cerut în total suma de 500.000 de euro de la un om de afaceri.

Banii ar fi fost solicitați între octombrie și decembrie 2025, în schimbul promisiunii că vor interveni în justiție și la autorități pentru a soluționa favorabil dosarele în care acesta era implicat. Printre cazurile menționate de surse judiciare citate de Antena 3 se numără și dosarul „Portul Constanța”.

Adriana Georgescu a fost implicată în trecut în mai multe funcții publice. Între 2007 și 2008, a fost director juridic la CNADNR (actuala CNAIR), iar ulterior a ocupat poziții similare în cadrul Ministerului Economiei și Ministerului Transporturilor.

În 2014, aceasta a fost consilier personal al ministrului Ioan Rus (PSD), iar în același an a fost numită director juridic al CFR SA. În perioada iulie 2022 – noiembrie 2024, sub conducerea lui Sorin Grindeanu (PSD) la Ministerul Transporturilor, a fost consilieră a unui secretar de stat.

Legătura avocatei cu Partidul Național Liberal

În ceea ce privește legătura sa cu PNL, filiala Sector 1 a partidului a transmis că Adriana Georgescu nu deține nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul organizației.

„Doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1, nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei PNL Sector 1”, au declarat reprezentanții PNL Sector 1.

Totodată, aceștia au precizat că avocata va fi suspendată din calitatea de membru de partid imediat ce DNA va emite un comunicat oficial.

„În ceea ce privește situația juridică prezentată în mass-media, PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne”, au mai explicat aceștia.

Legătura cu Ion Popa, fost senator și lider local PNL

Adriana Georgescu este legată și de liberalul Ion Popa, fost senator și lider al PNL Argeș, care în 2022 a fost numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor, potrivit unei investigații Libertatea.

În perioada în care Ministerul era condus de Sorin Grindeanu, acesta a semnat ordinul prin care Georgescu a fost angajată ca și consilier personal al lui Popa.

Popa, cunoscut pentru traseismul său politic, a trecut în 2018 de la PNL la ALDE, dar s-a întors ulterior în PNL.